عراقی پارلیمنٹ کے رکن: ایران کی فلسطینی مقاومت کی حمایت امت مسلملہ کے لئے فخر ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ڈاکٹر نور عادل نے دوسرا بین الاقوامی ویبنار "ایران اسلامی؛ عزتِ اسلامی کی صفِ اول میں اسرائیلی ریاست کے مقابل" کے دوران، امتِ مسلمہ کی یکجہتی اور فلسطینی عوام کے دفاع کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے عالمی طاقتوں کی دوغلی پالیسیوں اور اسرائیل کے جرائم پر خاموشی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔
ویبنار میں دنیا کے مختلف اسلامی ممالک کے اہم سیاسی، پارلیمانی، علمی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی اور صہیونی قبضے کے خلاف سیاسی، سماجی اور قانونی جہات پر تبادلہ خیال کیا۔
ڈاکٹر نور عادل نے ۷ اکتوبر کے آپریشن کے بعد کہا: "فلسطینی عوام کی مزاحمت نے ثابت کیا کہ عوام کی عزم اور ارادہ فوجی اور سیاسی طاقتوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آج اسرائیل تاریخ کی سب سے بڑی مشروعیت اور اعتبار کے بحران کا سامنا کر رہا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کی جنگ نے عالمی رائے عامہ کو بیدار کیا اور فلسطینیوں کی مظلومیت کو میڈیا کی صدیوں پر محیط سنسرشپ اور تشہیر کے پردوں سے عیاں کیا ہے۔
عراقی پارلیمنٹ رکن نے کہا: "غزہ نے بین الاقوامی اداروں کی صداقت کا امتحان لیا۔ اقوامِ متحدہ، سلامتی کونسل اور انسانی حقوق کے اداروں کی کارکردگی ناکام اور سیاسی اثرات سے مشروط رہی۔"
ڈاکٹر عادل نے کہا: "جب بچوں کا قتل اور نسل کشی دنیا کی نظروں کے سامنے ہو اور عالمی ادارے کوئی مؤثر ردعمل نہ دیں، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ بین الاقوامی نظم طاقت اور مفادات پر مبنی ہے، انصاف پر نہیں۔"
انہوں نے ایران کی فلسطینی عوام کی حمایت کو سراہتے ہوئے کہا: "ایران نے ثابت کیا کہ مزاحمت کی حمایت ایک عارضی نعرہ نہیں بلکہ ایک مستقل اور دینی و قومی شناخت پر مبنی حکمت عملی ہے۔"
ڈاکٹر عادل نے ایران کی بین الاقوامی دباؤ اور پابندیوں کے مقابلے میں ثابت قدمی کو "خطے کے عوام کے لیے ایک رہنمائی ماڈل" قرار دیا اور کہا: "ایران نے داخلی قوت اور عوامی حمایت سے خطے کے سیاسی معادلات میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔"
انہوں نے غزہ کے عوام کی قربانی کو "عالمی مزاحمت کی مثال" قرار دیا اور کہا: "غزہ کی عوام نے ایمان، صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ دکھایا کہ ظلم کے سامنے کھڑا ہونا ممکن ہے، چاہے دنیا ساتھ نہ دے۔"
ڈاکٹر نور عادل نے کہا: "محورِ مزاحمت کے شہداء امتِ مسلمہ کے معنوی سرمایہ ہیں، اور ان کا پاک خون مستقبل کا راستہ روشن کرتا ہے۔"
آخر میں، انہوں نے امتِ مسلمہ کے ممالک کے درمیان فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا اور سیاسی، سماجی اور علمی رہنماؤں کے ایک مربوط نیٹ ورک کے قیام کا مطالبہ کیا تاکہ صہیونی منصوبوں کا مؤثر مقابلہ کیا جا سکے۔
آپ کا تبصرہ