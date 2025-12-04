امریکی صدر کا دعویٰ: ’’مشرق وسطیٰ میں 59 ممالک کی حمایت سے امن قائم ہے‘‘ / غزہ پر اسرائیل کے حملے جاری

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، صدر کے دعووں کے باوجود عملی صورتحال بالکل مختلف ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل، امریکہ کی براہِ راست حمایت کے ساتھ، غزہ پر مکمل فوجی حملے کر رہا ہے، جسے بین الاقوامی مبصرین نے نسل کشی یا ہولناک جنگ قرار دیا ہے۔ اس کارروائی میں اب تک 70 ہزار سے زائد فلسطینی شہید اور تقریباً 171 ہزار زخمی ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچے ہیں۔
غزہ اور اسرائیل کے درمیان 10 اکتوبر کو طے ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود، اسرائیلی فوج مسلسل اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ فضائی اور زمینی حملے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں روزانہ متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔
یہ معاہدہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے پیش کیے گئے بیس نکاتی منصوبے کے تحت طے پایا تھا، جسے اسرائیل نے مرحلہ وار نافذ کرنا تھا۔
منصوبے کے پہلے مرحلے میں فوری حملوں کو روکنا، انسانی امداد کی رسائی اور اسرائیل و حماس کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ شامل تھا، لیکن تل ابیب کی مسلسل خلاف ورزیوں نے دوسرے مرحلے کو ممکن نہیں ہونے دیا۔
دوسرے مرحلے میں غزہ کی انتظامیہ عارضی فلسطینی عبوری حکومت کے حوالے کی جائے گی، جس میں غیرسیاسی ماہرین شامل ہوں گے۔ اس مرحلے میں سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ کی اقتصادی بحالی کے لیے بھی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔
باوجود اس منصوبے اور واشنگٹن کے دعوے کے، اسرائیل کے جاری حملے اور ہزاروں شہریوں کی شہادت نے اس پروگرام کی کامیابی کو غیر یقینی بنا دیا ہے اور بین الاقوامی سطح پر شدید تنقید اور ردعمل پیدا کیا ہے۔
