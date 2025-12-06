اسرائیل خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ نہ کہ ایران: سعودی عرب کے سابق انٹیلی جنس چیف

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سعودی عرب کے انٹیلی جنس ادارے کے سابق سربراہ شہزادہ ترکی بن فیصل نے کہا ہے کہ خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ اسرائیل ہے نہ کہ ایران۔
مغربی ایشیا اور افریقہ اجلاس کے موقع پر انہوں نے کہا کہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسرائیل مشکلات کی اصل وجہ ہے اور امریکہ کو چاہیے کہ اسے لگام دے۔
ترکی بن فیصل نے لبنان، غزہ اور شام پر صیہونی حکومت کے مسلسل حملوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تل ابیب یہ سمجھ رہا ہے کہ علاقے میں اس کا کوئی وزن ہے۔
انہوں نے کہا کہ غرب اردن اور غزہ پر صیہونیوں کے لگاتار حملے اور لبنان پر نام نہاد جنگ بندی کے باوجود تل ابیب کی مسلسل جارحیت سے خطے میں امن کا پیغام نہیں ملتا۔
