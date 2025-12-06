عاصم منیر پانچ سال کے لیے پاکستان کے نئے چیف آف ڈیفنس فورسز مقرر

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، عاصم منیر کو پاکستان کی دفاعی افواج کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ اطلاعات کے مطابق صدرِ پاکستان آصف علی زرداری نے حال ہی میں منظور کی گئی آئینی ترمیم کے بعد یہ تقرری عمل میں لائی۔ اس ترمیم کے ذریعے فوجی قیادت کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا ہے۔
عاصم منیر اس وقت آرمی چیف کے طور پر فرائض انجام دے رہے ہیں اور اب وہ آئندہ پانچ برس تک اسی عہدے کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز کے منصب پر بھی فائز رہیں گے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان میں کسی اعلیٰ ترین فوجی افسر کو دفاعی افواج کے سربراہ کی حیثیت سے مقرر کیا گیا ہے، جو تینوں مسلح افواج کی کمان میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔
وزیرِ اعظم شہباز شریف نے پارلیمنٹ سے منظور شدہ ترمیمی بل پر دستخط کیے جس کے بعد فائل منظوری کے لیے صدر مملکت کو بھیجی گئی۔ صدر نے نہ صرف اس ترمیم کی توثیق کی بلکہ عاصم منیر کی تقرری کی منظوری بھی دی۔ دوسری جانب وزیرِ اعظم نے فضائیہ کے سربراہ ظہیر احمد بابر کی مدتِ ملازمت میں دو سال کی توسیع کا حکم بھی جاری کیا۔
ماہرین کے مطابق آئینی ترمیم کے بعد عاصم منیر کے اختیارات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، جس سے وہ تینوں فوجی شاخوں پر زیادہ مضبوط کنٹرول قائم کر سکیں گے۔ اس ترمیم کے تحت انہیں دورانِ خدمت کیے گئے فیصلوں پر تاحیات استثنیٰ بھی حاصل ہو جائے گا۔ رواں سال مئی میں بھارت کے ساتھ چار روزہ کشیدگی کے بعد عاصم منیر کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تھا، جب حکومتی حلقوں اور حامی میڈیا نے انہیں ملک کا "محافظ" قرار دیا۔
