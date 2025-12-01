کراچی:فلسطینی عوام کی حمایت میں احتجاجی مظاہرہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مظاہرین نے زور دے کر کہا کہ فلسطین فلسطینی عوام کا وطن ہے اور اسرائیل ایک غیر قانونی قابض ریاست ہے۔ فلسطینی عوام کی مزاحمت بین الاقوامی قانون کے تحت ان کا جائز حق ہے اور حقیقی امن صرف تب ممکن ہے جب فلسطین واپس فلسطینیوں کے حوالے کیا جائے اور صیہونی آبادکار اپنے ممالک روانہ ہوں۔
مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے، بینرز اٹھائے جن پر تحریر تھا: "امریکہ مردہ باد"، "اسرائیل قبول نہیں"، "ہم فلسطین کے ساتھ ہیں"، اور "فلسطینیوں کے قتل عام کو بند کرو"۔ مقررین نے غزہ میں آتش بس کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی اور کہا کہ امریکی صدر کے تحت مسلم ممالک کی فوجیں غزہ بھیجنے کا منصوبہ فلسطینی عوام کے خلاف دشمنی کے سوا کچھ نہیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان سمیت کسی بھی مسلم ملک کی فوج کو امریکہ کے ایجنڈے کے تحت غزہ نہیں جانا چاہیے، اور نرم رویہ اختیار کرنے والے بعض وزرا فلسطینی قضیے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مظاہرین نے کہا: "پاکستان قائداعظم محمد علی جناح کے نام پر وجود میں آیا اور اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ جو اسرائیل کو پاکستان سے زیادہ چاہے، اسے پاکستانی شہریت ترک کر دینی چاہیے۔"
احتجاج اختتام پر فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور ملک بھر میں مسلسل حمایت کی مہم جاری رکھنے کا عزم دہرایا گیا۔
