نتن یاہو کی سیاسی و سیکیورٹی وجوہات پر مقدمے کی سماعت منسوخ کرنے کی درخواست منظور

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق صیہونی حکومت کے وزیراعظم کے مقدمے کی سماعت، اُن کی جانب سے سیاسی اور سیکیورٹی وجوہات کے تحت کی گئی باضابطہ درخواست کے بعد منسوخ کر دی گئی ہے۔
ایرنا کی پیر کی رپورٹ کے مطابق، الجزیرہ نے عبری میڈیا کے حوالے سے کہا ہے کہ بنیامین نتن یاہو نے اپنے خلاف کرپشن کے مقدمات کی وہ سماعت، جو کل ہونا تھی، منسوخ کرنے کی باضابطہ درخواست جمع کرائی ہے۔
صیہونی حکومت کے چینل 12 نے بتایا کہ نتن یاہو نے یہ درخواست ’’سیاسی اور سیکیورٹی‘‘ دلائل کی بنیاد پر دی ہے اور وہ ان وجوہات کی خفیہ وضاحت ایک سربمہر لفافے میں ججوں کے حوالے کریں گے۔
اسی دوران، چینل 14 نے خبر دی کہ عدالت نے اس درخواست کو قبول کر لیا ہے اور نتن یاہو کے خلاف کرپشن کے الزامات کی کل طے شدہ سماعت کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔
یہ پیش رفت ایسے وقت سامنے آئی ہے جب نتن یاہو کو سیاسی دباؤ، کرپشن الزامات اور صدرِ اسرائیل سے معافی کی درخواست کے معاملے میں شدید چیلنجوں کا سامنا ہے۔
اتوار کے روز وزیراعظم نتن یاہو نے، جبکہ ان کا مقدمہ چھ سال سے جاری ہے، باضابطہ طور پر صدر کو معافی کی درخواست پیش کی اور کہا کہ اس اقدام کی اصل وجہ سیاسی اور سیکیورٹی امور ہیں، تاہم ان کے مخالفین اس معاملے پر سخت تنقید کر رہے ہیں۔
نتن یاہو چار مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، جن میں کرپشن، رشوت لینے اور عوامی اعتماد کے غلط استعمال کے الزامات شامل ہیں—اور اگر یہ ثابت ہو جائیں تو انہیں قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم انہوں نے اب تک کسی بھی الزام کو قبول نہیں کیا۔
