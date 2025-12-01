دو ریاستی حل اسرائیل فلسطین تنازع کا واحد حل، پوپ لیو چہار دہم کا بیان

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق پوپ لیو چہار دہم نے اتوار کو اسرائیل فلسطین تنازعہ کو حل کرنے کے لیے دو ریاستی حل پر اصرار کرتے ہوئے اپنی پہلی فضائی نیوز کانفرنس میں کہا کہ یہ "واحد حل" ہے جو دونوں فریقوں کے لیے انصاف کی ضمانت دے سکتا ہے۔
لیو نے یہ تبصرے اس وقت کیے جب وہ پوپ کے طور پر اپنے پہلے سفر کے دوسرے اور آخری مرحلے کے لیے استنبول سے بیروت کے لیے پرواز کر رہے تھے۔
لیو نے کہا کہ ترکی کو دونوں تنازعات میں "اہم کردار ادا کرنا" ہے، انھوں نے یہ نوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اردگان حکومت نے پہلے ہی روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے کم سطحی مذاکرات میں مدد فراہم کی ہے۔
لیو نے کہا، "بدقسمتی سے ہم نے ابھی تک کوئی حل نہیں دیکھا۔ لیکن آج امن کے لیے نئی، ٹھوس تجاویز سامنے آ رہی ہیں۔" انہوں نے کہا کہ ہولی سی (ہولی سی رومن کیتھولک چرچ اور ویٹیکن سٹی کی مرکزی حکومت ہے جس کی سربراہی پوپ کرتے ہیں) کو امید ہے کہ اردگان یوکرین، روس اور امریکہ کے ساتھ اپنی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے تاکہ جنگ بندی تک پہنچنے اور تقریباً چار سال سے جاری جنگ کو ختم کرنے میں مدد ملے۔
غزہ پر، انہوں نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے لیے دو ریاستی حل کی حمایت کرنے والے ہولی سی کے دیرینہ موقف کو دہرایا۔ مشرقی یروشلم، مغربی کنارے اور غزہ میں فلسطینی ریاست کے قیام کو بین الاقوامی سطح پر طویل عرصے سے تنازع کے حل کے واحد راستے کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے۔
ہولی سی نے 2015 میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا تھا، لیکن دو ریاستی حل کے لیے اس سال غزہ میں اسرائیل- حماس جنگ کے دوران ایک نئی تحریک ملی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دوران کئی اور ممالک نے باضابطہ طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا۔
پوپ لیو نے کہا کہ "ہم جانتے ہیں کہ اس لمحے میں، اسرائیل اس حل کو قبول نہیں کرتا، لیکن ہم اسے واحد حل کے طور پر دیکھتے ہیں جو اس تنازعہ کا حل پیش کر سکتا ہے۔" انھوں نے مزید کہا کہ، "ہم اسرائیل کے ساتھ بھی دوست ہیں اور ہم دونوں فریقوں کے ساتھ ایک ثالثی آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں جو انہیں سب کے لیے انصاف کے ساتھ حل کے قریب لانے میں مدد دے سکتی ہے۔"
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کے دفتر سے فوری طور پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔ نتن یاہو نے طویل عرصے سے کہا ہے کہ ایک فلسطینی ریاست کی تشکیل حماس کو انعام دینے کے برابر ہے۔
اس ماہ کے شروع میں، نتن یاہو نے کہا تھا کہ فلسطینی ریاست کے لیے اسرائیل کی مخالفت میں "ایک بھی تبدیلی نہیں آئی" اور اسے بیرونی یا اندرونی دباؤ سے خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی کے اثبات، ٹویٹس یا لیکچرز کی ضرورت نہیں ہے۔
لیو نے ترکی میں رہتے ہوئے غزہ کے تنازع کا براہ راست ذکر کرنے سے گریز کیا تھا۔ لیو نے خطے میں آنے کی بنیادی وجہ پر توجہ مرکوز کی تھی۔
