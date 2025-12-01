جنوبی لبنان پر صہیونی فوج کی جارحیت جاری، متعدد حملے اور فائرنگ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنانی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنوب لبنان میں بسطرہ اور کفرشوبا کے علاقوں کی طرف متعدد بار فائرنگ کی ہے۔ یہ کارروائی فلسطین کے دو اڈوں "الرمثا" اور "رویسات العلم" سے کی گئی۔
مزید برآں، اسرائیلی ڈرونز نے الضہیرہ اور مشرقی میس الجبل میں صوتی بم گرائے۔ بعض ذرائع نے رپورٹ کیا کہ السماقة اور الرمثا کے فوجی کفرشوبا کے مضافات میں بھی فائرنگ کر رہے ہیں۔
گزشتہ روز، جب پوپ لیو چودہ لبنان پہنچے، اسرائیلی فوج نے شبعا کے وسطانی علاقے میں ایک بیل مکانیکی کو نشانہ بنایا۔ اسی دوران ڈرونز نے مارون الراس اور بیت لیف کے مضافات میں روشنی کے بم پھینکے۔
لبنانی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج نے شناختی طیارے اور ڈرونز کے ساتھ وادی مظلم کے علاقے میں منور بم پھینکے۔
