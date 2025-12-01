شیراز اور لاہور کی دوستی، ثقافتی اور سیاحتی تعاون کو بڑھانے پر اتفاق

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستان کے وزیر ثقافت اور قومی ورثہ اورنگ زیب خان کہیچی، جو فجر عالمی فلم فیسٹیول میں شرکت کے لیے شیراز آئے تھے، نے فارس کے گورنر حسین علی امیری سے ملاقات کی۔
ملاقات میں دونوں فریقین نے ثقافت، سیاحت، تعلیم اور معیشت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔
تاریخی اور ثقافتی روابط پر زور
گورنر فارس نے دونوں قوموں کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور جذباتی روابط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ علامہ اقبال اقبال لاهوری ایران اور پاکستان کی مشترکہ میراث ہیں اور فارسی ادب میں ان کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
شیراز اور لاہور کی خواہش برادری کا منصوبہ
امیری نے کہا کہ فارس کے لوگ لاہور اور پاکستان کے سفر میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو مشترک مذہبی، ثقافتی، تاریخی اور اقتصادی بنیادوں پر قائم ہے۔ اسی بنیاد پر، شیراز اور لاہور کی خواہش برادری کو فروغ دینے کا منصوبہ زیرِ غور ہے۔
فارسی زبان کو پل کے طور پر استعمال
گورنر نے پاکستانی عوام میں فارسی زبان اور ادبیات میں دلچسپی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے ساتھ ایران نے ۱۳۴۹ میں فارسی تحقیق کے لیے رسمی تفاهم نامہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فارسی زبان کا نظامِ تعلیم میں موجود ہونا ثقافتی تعلقات کو گہرا کرنے کے لیے اہم موقع ہے۔
سیاحتی اور اقتصادی مواقع
امیری نے فارس کی وسیع صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ صوبہ ۳۷ اضلاع، ۹۷ تحصیلیں، ۱۲۷ شہر اور سات ہوائی اڈے (جن میں تین بین الاقوامی ہیں) کے ساتھ ثقافتی و سیاحتی تعاون کے لیے تیار ہے۔ فارس میں ہخامنشی، ساسانی اور اسلامی تہذیبوں کا سنگم سیاحت کے فروغ کا اہم مرکز ہے۔
مشترکہ نوروزی فضائی رابطہ کا منصوبہ
گورنر نے خطے کے ممالک کے درمیان نوروزی مشترکہ فضائی رابطے کے منصوبے کا ذکر کیا اور کہا کہ کچھ ممالک نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور پاکستان بھی اس میں شامل ہونے پر غور کر سکتا ہے۔
پاکستانی وزیر ثقافت کے تاثرات
اورنگ زیب خان کہیچی نے فارس کے استقبال کی تعریف کی اور کہا کہ یہ موقع دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی تعلقات کو مضبوط کرنے کا سنہری موقع ہے۔ انہوں نے ایرانی وزیر ثقافت کی دعوت قبول کرنے اور پاکستان میں جانے کا بھی ذکر کیا۔
وزیر ثقافت پاکستان نے شیراز اور لاہور کی خواہش برادری کے منصوبے کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ انسانی تعلقات کی بنیاد پر دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اہم یونیورسٹیوں میں فارسی ادب کے شعبے موجود ہیں اور اس حوالے سے متعدد علمی پروگرامز جاری ہیں۔
