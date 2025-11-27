صہیونی جیلوں میں بند فلسطینیوں قیدیوں کے قتل عام کو بند کیا جائے:حماس

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی تحریک مزاحمت "حماس” نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کے اعداد و شمار جو ظاہر کرتے ہیں کہ قابض اسرائیلی جیلوں میں 94 سے زائد فلسطینی قیدی شہید ہو چکے ہیں، غزہ پر جاری نسل کشی کے آغاز کے بعد یہ ایک منظم مجرمانہ طریقہ کار کی عکاسی کرتے ہیں جس نے جیلوں کو ہمارے عوام کے نوجوانوں کو قتل کرنے کے لیے براہ راست میدان بنا دیا ہے۔
حماس نے جمعرات کے روز جاری بیان میں خبردار کیا کہ ہمارے بہادر قیدی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا شکار ہیں، جنہیں زندہ شہادتیں اور مستند حقوقی رپورٹس بھی ثابت کرتی ہیں۔ ان میں سخت تشدد، اُبلتا ہوا پانی ڈالنا، کتوں کے ذریعے حملے، اور جنسی زیادتیاں جیسے ہولناک مظالم شامل ہیں۔
حماس نے واضح کیا کہ یہ تمام مظالم مکمل جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں اور بین الاقوامی انسانی قانون کے مطابق یہ قابض اسرائیل کے خونریز نظام کی فطرت کو ظاہر کرتے ہیں، جو تشدد اور اذیت رسانی کا ایسا نظام اختیار کرتا ہے جو تمام عالمی قوانین اور معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔
حماس نے زور دیا کہ عالمی خاموشی اور ان جرائم پر قابض اسرائیل کے سربراہان کی براہِ راست نگرانی کے باوجود عدم احتساب، قابضوں کو قیدیوں کے ساتھ قتل و غارت جاری رکھنے کی کھلی اجازت دیتی ہے۔
حماس نے دنیا کے ممالک، اقوام متحدہ، ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی، انسانی حقوق اور قانونی اداروں، اور آزاد انسانوں سے اپیل کی کہ فوری کارروائی کریں، تمام ممکنہ ذرائع استعمال کر کے قابض اسرائیل کے قیدیوں پر جرائم بند کروائیں اور ان کے وہ حقوق یقینی بنائیں جو تمام عالمی قوانین اور روایات میں محفوظ ہیں۔
