مغربی کنارے پر اسرائیلی حملوں کا مقصد فلسطینی وجود کا مکمل خاتمہ ہے: حماس

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، حماس نے بدھ کے روز کہا کہ شمالی مغربی کنارہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے شروع کی گئی وسیع پیمانے پر فوجی کارروائی، فلسطینی وجود کو مٹانے اور علاقے پر مکمل قبضہ جمانے کی منظم پالیسی کا تسلسل ہے۔
منگل کی شب اسرائیلی فوج نے تین فوجی بریگیڈز کی شرکت سے — جن میں خصوصی کمانڈو یونٹس بھی شامل تھے — شمالی مغربی کنارے میں ایک بڑی فوجی کارروائی شروع کی، جس کے بارے میں اخبار یدیعوت آحرونوت نے رپورٹ دی ہے کہ یہ کارروائی کئی دن تک جاری رہنے کی توقع ہے۔
اس آپریشن کے بعد اسرائیلی افواج نے صوبہ طوباس میں اپنی موجودگی کو نمایاں طور پر مضبوط کر لیا، فوجی بلڈوزرز علاقے میں داخل کیے گئے، ہیلی کاپٹروں نے نامعلوم اہداف کی جانب فائرنگ کی، جبکہ مٹی کے بند اور چیک پوسٹیں قائم کرکے مکمل کرفیو نافذ کر دیا گیا۔
حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ شمالی مغربی کنارے میں نئی فوجی کارروائی کا آغاز، محاصرہ، آمد و رفت پر پابندی، گھروں پر چھاپے اور شہریوں کی گرفتاریوں کے ساتھ مل کر اس بات کی واضح علامت ہے کہ صہیونی حکومت فلسطینی قوم کے خلاف ایک منظم اور مجرمانہ فوجی طرزِ عمل پر عمل پیرا ہے۔
بیان میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ اسرائیلی اقدامات ان “الحاقی منصوبوں اور جبری بے دخلی” کا حصہ ہیں جنہیں تل ابیب مسلسل آگے بڑھا رہا ہے، تاکہ مغربی کنارے سے ہر قسم کے فلسطینی وجود کو ختم کیا جا سکے۔
