مولانا کلبِ جواد کو علمی و ثقافتی خدمات پر امام خمینی عالمی ایوارڈ سے نوازا گیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، بھارت کے معروف مذہبی رہنما اور مجلس علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا کلبِ جواد کو ان کی نمایاں علمی اور ثقافتی خدمات کے اعتراف میں عالمی امام خمینی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ اعزاز انہیں دینی علوم کے فروغ، فکری رہنمائی اور تہذیبی و ثقافتی ہم آہنگی کے لیے گراں قدر خدمات انجام دینے پر دیا گیا۔
یہ عالمی ایوارڈ تہران میں منعقدہ ایک باوقار تقریب کے دوران پیش کیا گیا، جس کا اہتمام ایرانی وزارتِ ثقافت کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں ایرانی صدر، امام خمینیؒ کے پوتے آیت اللہ سید حسن خمینی، اعلیٰ حکام، علما، دانشوروں اور مختلف ممالک سے آئے ہوئے نمائندوں نے شرکت کی۔
مولانا کلبِ جواد عرصۂ دراز سے بھارت میں دینی، علمی اور سماجی میدان میں سرگرم ہیں۔ وہ اتحادِ امت، بین المذاہب مکالمے اور اسلامی تہذیب و ثقافت کے فروغ کے حوالے سے ایک معتبر آواز سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی خدمات کو نہ صرف بھارت بلکہ عالمی سطح پر بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔
عالمی امام خمینی ایوارڈ اُن شخصیات اور اداروں کو دیا جاتا ہے جو امام خمینیؒ کے افکار و تعلیمات کی روشنی میں علم، عدل، وحدت اور انسانی اقدار کے فروغ کے لیے نمایاں کردار ادا کریں۔ مولانا کلبِ جواد کو یہ اعزاز ملنا بھارتی علمی و مذہبی حلقوں کے لیے باعثِ فخر قرار دیا جا رہا ہے۔
