تصویری رپورٹ| تحریک امت مصطفی کی جانب سے پشاور میں غزہ کے میدان میں امت کا امتحان کے عنوان سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔

17 نومبر 2025 - 08:58
News ID: 1751118
مآخذ: ابنا

