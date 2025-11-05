عالمی برادری غزہ میں ناکام ہو چکی ہے:ناروے کے وزیرِ بین الاقوامی ترقی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ناروے کے وزیرِ بین الاقوامی ترقی آسموند آکرست نے کہا ہے کہ عالمی برادری غزہ کے معاملے میں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک غزہ کے عوام کی مدد، جنگ کے خاتمے اور امدادی سامان کی فراہمی کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لائیں۔
انہوں نے الجزیرہ سے گفتگو میں کہا کہ گزشتہ دو برسوں کے دوران غزہ کی صورتحال دنیا کی بدترین انسانی بحرانوں میں سے ایک بن چکی ہے۔
آکرست نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ غزہ کے لیے انسانی امداد مطلوبہ رفتار سے نہیں پہنچ رہی، اور امدادی سامان اور کارکنوں کے داخلے میں رکاوٹیں ناقابلِ قبول ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کو فوری طور پر اجازت دینی چاہیے کہ امدادی قافلے نوارِ غزہ میں داخل ہو سکیں، کیونکہ علاقے کے حالات انتہائی سنگین اور المناک ہو چکے ہیں۔
ناروے کے وزیر نے کہا کہ ان کا ملک فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور انسانی بحران کے خاتمے کے لیے ہر ممکن مدد دینے کو تیار ہے۔
واضح رہے کہ حماس نے 17 اکتوبر 2025 کو ایک بیان میں غزہ میں جنگ بندی اور اسیران کے تبادلے کے معاہدے کے نفاذ کا اعلان کیا تھا۔
اس کے بعد اسرائیلی فوج نے بھی 18 اکتوبر کو جنگ بندی کے آغاز کی تصدیق کی، جس کے مطابق اسرائیلی افواج بعض مخصوص علاقوں میں موجود رہیں گی اور جنوب سے شمال غزہ تک آمد و رفت الرشید اور صلاح الدین شاہراہوں کے ذریعے ممکن ہوگی۔
یہ جنگ بندی معاہدہ مصر، قطر اور ترکی کی میانجی گری سے شرم الشیخ میں طے پایا تھا اور اسے مرحلہ اول امن منصوبہ کہا جا رہا ہے، جو سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کے تحت عمل میں آیا۔
تاہم اطلاعات کے مطابق، اسرائیل اب بھی جنگ بندی کی شرائط کی خلاف ورزی کر رہا ہے، فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور غزہ کی تباہی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔
