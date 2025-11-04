  1. اصلی صفحہ
قدس کے شہداء کا خون امتِ اسلامی میں اتحاد کی بنیاد ہے: علامہ مقصود علی ڈومکی

4 نومبر 2025 - 17:13
News ID: 1746584
مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے سینئر رہنما حجت‌الاسلام والمسلمین مقصود علی دومکی نے ’’یومِ شہداءِ آزادیِ قدس‘‘ کی مناسبت سے منعقدہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قدس کے شہداء کا پاکیزہ خون امتِ مسلمہ میں بیداری اور اتحاد کا سنگِ بنیاد بن چکا ہے۔

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، انہوں نے کہا کہ غزہ کے واقعات نے اس دور کے منافقین کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا ہے اور دنیا پر ظاہر کر دیا ہے کہ حق و باطل کی لڑائی میں کون کہاں کھڑا ہے۔

علامہ مقصود علی دومکی نے کہا کہ آج امت کو پہلے سے زیادہ ’’جہادِ تبیین‘‘ کی ضرورت ہے، یعنی حق اور باطل کو واضح طور پر بیان کیا جائے اور اہلِ حق کی بے مثال قربانیوں کو اجاگر کیا جائے۔

انہوں نے بعض علما اور مذہبی شخصیات کی خاموشی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج کے مادّی دور میں کچھ لوگ، جو خود کو دینی پیشوا کہتے ہیں، دنیاوی مفادات میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ غزہ میں 70 ہزار بےگناہ انسانوں کے قتلِ عام پر بھی خاموش ہیں۔

علامہ مقصود علی دومکی نے مزید کہا کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا موقف وہی ہے جو محمد علی جناح اور علامہ اقبال کا تھا — فلسطین فلسطینیوں کا ہے، اور ’’دو ریاستی منصوبہ‘‘ دراصل ظلم و قبضے کی توثیق کے مترادف ہے۔ امتِ مسلمہ کو متحد ہو کر فلسطینی عوام کے حقِ خودارادیت کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے

