بھارت اور امریکہ کے درمیان 10 سالہ دفاعی معاہدہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، بھارت اور امریکہ نے جمعہ کو وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور ان کے امریکی ہم منصب پیٹر ہیگ سیتھ کے درمیان کوالالمپور میں ملاقات کے دوران اگلے 10 سالوں کے لئے دفاعی شعبے میں تعاون کے لئے ایک فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔
امریکی وزیر دفاع پیٹر ہیگ سیتھ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اس پیشرفت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات پہلے کبھی مضبوط نہیں رہے۔ ہیگستھ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہاکہ "میں نے ابھی راج ناتھ سنگھ سے 10 سالہ یو ایس انڈیا ڈیفنس فریم ورک پر دستخط کرنے کے لیے ملاقات کی ہے۔
محکمہ جنگ کے سربراہ، جو پہلے محکمہ دفاع کے نام سے جانا جاتا تھا، نے کہا کہ یہ معاہدہ بھارت-امریکہ دفاعی شراکت داری کو آگے بڑھائے گا، اور اسے "علاقائی استحکام کےلئے اہم قرار دیا ہے۔ ہم اپنے ہم آہنگی، معلومات کے تبادلے اور تکنیکی تعاون کو بڑھا رہے ہیں۔
وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بھی 10 سالہ معاہدے پر دستخط کی تصدیق کی اور ہیگستھ کے ساتھ اپنی ملاقات کو نتیجہ خیز قرار دیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، راج ناتھ نے کہا، "کوالالمپور میں میرے امریکی ہم منصب پیٹر ہیگ سیتھ کے ساتھ ایک نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ ہم نے 10 سالہ 'امریکہ-بھارت بڑی دفاعی شراکت داری' کے فریم ورک پر دستخط کیے ہیں۔" سنگھ نے مزید زور دیا کہ یہ فریم ورک "بھارت-امریکہ دفاعی تعلقات کے پورے اسپیکٹرم کو پالیسی کی سمت اہمیت فراہم کرے گا۔
انہوں نے کہا کہ "یہ ہماری پہلے سے مضبوط دفاعی شراکت داری میں ایک نئے دور کا آغاز کرے گا۔ یہ ہمارے بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک ہم آہنگی کا اشارہ ہے اور شراکت داری کے ایک نئے عشرے کا آغاز کرے گا۔ ہماری شراکت داری آزادانہ اصولوں پر مبنی ہے۔"
راجناتھ سنگھ اور پیٹر ہیگ سیتھ کے درمیان ملاقات کوالالمپور میں آسیان-بھارت کے وزرائے دفاع کی غیر رسمی میٹنگ کے موقع پر ہوئی۔
