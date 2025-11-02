بھارت کا امریکہ کو دوٹوک جواب، روس تیل کی خریداری نہیں روکیں گے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایک بار پھر ڈونالڈ ٹرمپ نے پی ایم مودی کو لے کر اپنے دعووں سے سرخیاں بٹورنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح بیان میں ان تمام امکانات کو مسترد کر دیا ہے۔ Rosneft اور Lukoil پر امریکی پابندیوں کے باوجود، ہندوستان نے قومی مفادات کو ترجیح دینے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔
روس کی تیل کمپنیوں پر امریکہ کی نئی پابندیوں کے بعد بھارت نے ایک بار پھر دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ اس کی خارجہ پالیسی کسی بیرونی دباؤ یا ڈکٹیٹ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف قومی مفادات پر چلتی ہے۔ ہندوستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ملک کے 1.4 بلین لوگوں کے لئے سستی اور محفوظ توانائی کو یقینی بنانا اس کی اولین ذمہ داری ہے اور اس مسئلہ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔
حال ہی میں امریکہ نے روس کی دو بڑی تیل کمپنیوں Rosneft اور Lukoilپر سخت پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کا خیال ہے کہ ان کمپنیوں کے ساتھ تجارت روس یوکرین جنگ کو ہوا دے رہی ہے۔ ان پابندیوں کے فوراً بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ہندوستان روسی تیل کی خریداری میں کمی کردے گا یا روک دے گا۔ ٹرمپ نے ہندوستان کے اس اقدام کی تعریف کرتے ہوئے اسے “بہت بڑی بات " قرار دیا۔
ہندوستان کی وزارت خارجہ (MEA) کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ٹرمپ کے دعوے پر واضح بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم روس کی تیل کمپنیوں پر نئی امریکی پابندیوں کے اثرات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہمارے تمام فیصلے فطری طور پر عالمی منڈی کے بدلتے ہوئے حالات کی روشنی میں لیے جاتے ہیں۔
رندھیر جیسوال نے سختی سے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہندوستان اپنی توانائی کی پالیسی پر واضح ہے۔ انہوں نے کہا، “ہمارا موقف سب کو معلوم ہے۔ اس سمت میں، ہم 1.4 بلین لوگوں کی توانائی کی حفاظت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف ذرائع سے سستی توانائی کے حصول کے ذریعے رہنمائی کرتے ہیں۔ ہندوستان ایک بڑا تیل درآمد کرنے والا ملک ہے، اور صارفین کے مفادات کا تحفظ ہمارے لیے اہم ہے۔”
ہندوستان دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ ملک کو چلانے اور اس کی صنعتوں، زراعت اور عام لوگوں کے لیے مستحکم اور سستی توانائی کی ضرورت ہے۔ یوکرین کی جنگ کے بعد جب مغربی ممالک نے روس پر پابندیاں عائد کیں تو روسی خام تیل رعایتی نرخوں پر دستیاب ہوا۔ بھارت نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور روس اب بھارت کو خام تیل فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔
ماہرین کا خیال ہے کہ اگر ہندوستان اچانک امریکی دباؤ کے سامنے جھک جاتا ہے اور روسی تیل کی خریداری روک دیتا ہے تو بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی جس کا براہ راست اور منفی اثر ہندوستانی صارفین پر پڑے گا۔ پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوسکتا ہے جس سے ملک میں مہنگائی بڑھنے کا خطرہ ہے۔
اس سخت بیان سے بھارتی حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی آزاد خارجہ پالیسی پر قائم ہے۔ روس کے ساتھ دوستی ہو، امریکہ کے ساتھ تجارت ہو یا ایران میں چابہار بندرگاہ کی ترقی، ہندوستان ہمیشہ اپنے قومی مفادات کو ترجیح دے گا۔ یہ صرف توانائی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ایک خودمختار قوم کے طور پر اپنے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔
اس وقت بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے بات چیت جاری ہے تاہم بھارت نے واضح کیا ہے کہ تجارتی مذاکرات اپنی جگہ ہے اور قومی مفادات کا تحفظ اپنی جگہ ۔
