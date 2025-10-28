مجلس وحدت مسلمین شعبہ قم کے دفتر میں میں علامہ ناظر عباس تقوی کی آمد

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مجلس وحدت مسلمین شعبہ قم کے دفتر میں علامہ ناظر عباس تقوی مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری شیعہ علماء کونسل پاکستان کی آمد پر مجلس وحدت مسلمین کے وفد نے ان کا پرتباک استقبال کیا اس موقع پر صدر مجلس وحدت مسلمین شعبہ قم مولانا سید ذیشان حیدر الحسنی نے علامہ صاحب کو والدہ کی وفات پر تعزیت پیش کی اور فاتحہ خوانی کی۔ بعد ازاں کابینہ کے اراکین کا تعارف کروایا گیا اور قم میں مجلس وحدت مسلمین کی جاری سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔
اجلاس میں خصوصاً پاکستان میں زائرین کی مشکلات کے حل کے لیے مشترکہ لائحہ عمل اپنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ علامہ ناظر عباس تقوی نے آئندہ گلگت بلتستان انتخابات میں مجلس وحدت مسلمین اور شیعہ علماء کونسل کے درمیان الائنس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے آپس میں وحدت و اتحاد قائم رکھنے اور تکفیری عناصر کو ان کے ناپاک عزائم میں ناکام بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
آپ کا تبصرہ