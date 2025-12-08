تصویری رپورٹ| گلگت بلتستان میں لاپتہ شیعہ نوجوانوں کی رہائی کے لیے عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ کیا گیا
اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،گلگت بلتستان بھر میں لاپتہ شیعہ نوجوانوں کی فوری رہائی کے مطالبے پر بڑے پیمانے پر پُرامن مظاہرے کیے گئے۔ خطے کے سینئر شیعہ مذہبی رہنما آغا سید راحت حسین الحسینی نے اہلِ بیتؑ کے ماننے والوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے بھرپور شرکت کی، جبکہ ریلیوں میں ”لبیک یا حسین“ اور ”لبیک یا مہدی (عج)” کے نعرے گونجتے رہے۔
8 دسمبر 2025 - 15:05
News ID: 1759184
مآخذ: ابنا
