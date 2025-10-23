اسرائیل نے جنوبی لبنان میں ایک بار پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے ایک مرتبہ پھر جنوبی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سرحدی علاقوں پر حملہ کیا ہے۔
بالخصوص المیادین ٹی وی کے مطابق، اسرائیلی قابض فوج نے لبنان کے علاقے رویسات العلم میں قائم اپنی فوجی چوکی سے کفرشوبا کے نواحی علاقوں پر فائرنگ کی۔
رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی فوج نے رویسة القرن کے فوجی اڈے سے بھی گولہ باری کرتے ہوئے مزرعہ بسطرة کے اطراف کے علاقوں کو نشانہ بنایا۔
یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب جنوبی لبنان میں حالیہ جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم اسرائیل کی جانب سے یہ دوسری مرتبہ اس سمجھوتے کی خلاف ورزی ہے۔
