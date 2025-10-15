دو سو پچاس ملین پاکستانی اسرائیل کو غاصب اور غیرقانونی ریاست سمجھتے ہیں: علامہ مقصود ڈومکی

ابنا نیوز کے مطابق مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے سینئر رہنما حجت الاسلام علامہ مقصود ڈومکی نے فلسطین کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا اسرائیل کے بارے میں مؤقف وہی ہے جو بانیٔ پاکستان محمد علی جناح کا تھا۔ ہم اسرائیل کو ایک غیرقانونی اور غاصب ریاست سمجھتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ شہدائے فلسطین کے پاک خون کی برکت سے آج فلسطین کا مسئلہ پوری دنیا کا سب سے اہم اور بنیادی انسانی مسئلہ بن چکا ہے۔
حجت الاسلام علامہ مقصود ڈومکی نے مزید کہا کہ دو سو پچاس ملین پاکستانی شہریوں کا اسرائیل کے بارے میں مؤقف واضح ہے: ہم اسے ناجائز اور قابض ریاست سمجھتے ہیں اور دو ریاستی حل کو ایک سنگین جرم تصور کرتے ہیں، کیونکہ یہ منصوبہ فلسطینی سرزمین پر صہیونی قبضے کو قانونی حیثیت دینے کی کوشش ہے۔
انہوں نے آخر میں کہا کہ مجلس وحدت مسلمین آج پاکستان کے عوام کے لیے امید کا مرکز بن چکی ہے۔ دستور کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، مظلوم فلسطینی قوم کی حمایت، استکبارِ جہانی خصوصاً امریکہ و اسرائیل کے خلاف واضح مؤقف، اور پاکستان کی خودمختاری و ترقی کا تحفظ — یہ سب مجلس وحدت مسلمین کے بنیادی اہداف ہیں۔
