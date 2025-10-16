ٹرمپ سے ملاقات روس کے ساتھ جنگ کے خاتمے کی راہ ہموار کر سکتی ہے:زلنسکی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یوکرین کے صدر ولودیمیر زلنسکی نے کہا ہے کہ ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہونے والی مجوزہ ملاقات روس کے ساتھ جاری جنگ کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔
بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے مطابق زلنسکی نے بدھ کی شام اپنے خطاب میں بتایا کہ ان کی حکومت ۱۷ اکتوبر کو واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات کے لیے مکمل تیاری کر چکی ہے۔ ملاقات کے ایجنڈے میں فوجی اور اقتصادی امور شامل ہیں جنہیں وہ امن کی بحالی کے لیے انتہائی اہم قرار دیتے ہیں۔
یوکرینی صدر نے کہا کہ امریکہ کے پاس عالمی سطح پر اثر و رسوخ استعمال کرنے کی صلاحیت ہے، اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عالمی برادری کو بھی اپنے امن مشن میں شامل کریں۔
ان کے مطابق یوکرین کا ایک اعلیٰ سطحی وفد، جس میں وزیر اعظم اور دیگر سینئر حکام شامل ہیں، اس وقت واشنگٹن میں موجود ہے تاکہ امریکی دفاعی اور توانائی کمپنیوں کے ساتھ مذاکرات کر سکے۔
زلنسکی نے ان تمام افراد کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ملاقات کی تیاریوں میں تعاون کیا اور کہا کہ یہ بات چیت جنگ کے خاتمے کے لیے ایک اہم موقع ثابت ہو سکتی ہے۔
دوسری جانب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں کہا تھا کہ وہ یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے "ٹام ہاک" میزائل دینے کے بارے میں غور کر رہے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ میزائل کس مقصد کے لیے استعمال ہوں گے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہ ملاقات کامیاب رہی تو یوکرین اور روس کے درمیان جاری تنازع کے حل کے لیے ایک نیا راستہ کھل سکتا ہے۔
