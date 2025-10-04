پاکستانی عوام کا غزہ کی حمایت میں احتجاج، اسرائیل کے غیر قانونی حملے کی شدید مذمت

پاکستان میں اسرائیل کے الصمود فلیٹ پر حملے کی شدید مذمت، عوام کا احتجاجی مظاہرہ
اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، فلسطینی مزاحمتی محاذ کے حمایتیوں نے پاکستان کے مختلف شہروں میں جمعہ کی نماز کے بعد اسرائیل کی جانب سے عالمی امدادی کشتی الصمود فلیٹ پر کیے گئے دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے امریکہ کی اسرائیل کے جرائم میں شراکت داری پر بھی بھرپور احتجاج کیا۔
رپورٹ کے مطابق پاکستان کے کئی شہروں میں اسرائیل کے غیر قانونی قبضے اور امدادی کشتیوں کے عملے کی گرفتاری کے خلاف بڑے پیمانے پر ریلیاں نکالی گئیں۔
مجلس وحدت مسلمین، جماعت اسلامی، تنظیم طلباء امامیہ اور فلسطین فاؤنڈیشن نے الصمود فلیٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالیں اور غزہ کے لیے انسانی امداد کی فراہمی کا اعلان کیا۔ ان تنظیموں نے اسرائیل کی جارحیت اور امریکہ کی معاونت کی شدید مذمت کی۔
مظاہروں کے دوران مقررین نے بتایا کہ کشتیوں کے عملے میں پاکستانی شہری بھی شامل ہیں اور انہوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر اپنے شہریوں کی رہائی کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے۔ انہوں نے عالمی اداروں سے بھی مطالبہ کیا کہ اسرائیل کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف سخت کارروائی کریں۔
پاکستانی سیاسی اور مذہبی شخصیات نے اسلامی تعاون تنظیم، عرب لیگ اور دیگر بین الاقوامی اداروں کی خاموشی پر سخت تنقید کی اور کہا کہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی قیادت میں جو بھی امن منصوبہ مسلط کیا جائے، وہ غزہ کے عوام کے مفادات اور مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے کارگر نہیں ہوگا۔
مظاہرین نے شدید نعرے بازی کی، جن میں "امریکہ اسرائیل مردہ باد " کے نعرے شامل تھے، اور ا غزہ کے عوام اور الصمود فلیٹ کے عملے کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان کیا۔
گزشتہ روز پاکستان کے وزیراعظم نے بھی ان سات پاکستانی شہریوں کی موجودگی کو سراہا جو الصمود فلیٹ کے عملے میں شامل تھے اور اسرائیلی فورسز کے حملے کا نشانہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان اپنے شہریوں کو محفوظ واپس لانے کے لیے پرعزم ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ان پاکستانیوں کی شرکت جو انسانی امداد لے کر غزہ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، پاکستانی عوام کے حقیقی جذبات کی ترجمانی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے شہریوں کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں اور ان کی بحفاظت واپسی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔
پاکستان کے صدر، وزیراعظم، سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اسپیکرز اور وزارت خارجہ نے بھی اس غیر قانونی کارروائی کی مذمت کی ہے اور بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی جارحیت کو روکنے کے لیے موثر اقدامات کرے۔
