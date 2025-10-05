لاہور میں فلسطینی تحریک کی حمایت میں عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ 

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق،پاکستان کے شہر لاہور کی گلیاں آج ہزاروں فلسطین نوازوں کی صداؤں سے گونج اٹھیں، جہاں انہوں نے حماس کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کے خلاف بھرپور جواب کی حمایت کی اور صہیونی رژیم کی مظالم اور امریکہ کی غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں شراکت داری کی شدید مذمت کی۔
یہ وسیع پیمانے پر اجتماع جماعت اسلامی کی طرف سے منعقد کیا گیا، جس میں پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے مختلف حصوں سے لوگ جمع ہوئے۔ وہاں موجود افراد نے فلسطینی شہداء کی تصاویر اور فلسطین کے پرچم اٹھا رکھے تھے، اور فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی قدس کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔
شرکاء نے مغربی خصوصاً امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی حمایت اور عالمی اداروں بشمول تنظیمِ تعاونِ اسلامی کی فلسطینی مفادات کے تحفظ میں غیر ذمہ دارانہ رویے پر بھی سخت تنقید کی۔
اس موقع پر مقررین نے اسرائیلی دہشتگردی کے تحت امدادی جہازوں پر حملے کی مذمت کی اور عرب و اسلامی ممالک بشمول پاکستان سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ناؤ الصمود کے مسافروں، جن میں پاکستانی شہری بھی شامل ہیں، کی رہائی کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔
اسی طرح، کراچی میں بھی کل ایک مشابه اجتماع منعقد ہونے جا رہا ہے، جہاں فلسطین اور حماس کے مجاہدین کی حمایت کا پیغام دیا جائے گا۔
پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ اسلام آباد حماس کے ردعمل کا خیرمقدم کرتا ہے اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے اصولی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان نے اسرائیل کی حملوں کی فوری بندش کا مطالبہ کیا ہے۔
