تصویری رپورٹ |لاہور میں فلسطینی تحریک کی حمایت میں عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ

5 اکتوبر 2025 - 09:23
مآخذ: ابنا
اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق،پاکستان کے شہر لاہور کی گلیاں آج ہزاروں فلسطین نوازوں کی صداؤں سے گونج اٹھیں، جہاں انہوں نے حماس کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کے خلاف بھرپور جواب کی حمایت کی اور صہیونی رژیم کی مظالم اور امریکہ کی غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں شراکت داری کی شدید مذمت کی۔
