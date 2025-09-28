نیویارک میں ایرانی عزت و اقتدار کی بالادستی برقرار رہی

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، صدر ایران مسعود پزشکیان کا دورۂ امریکہ اور ان کی تقریر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک اہم اور تاریخی موقع ثابت ہوئی، جس میں انہوں نے نہ صرف ایران کے قومی موقف اور عوامی مظلومیت کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا بلکہ اسرائیل اور امریکہ کی پالیسیوں کو بھی چیلنج کیا۔
واشنگٹن کی جانب سے ویزا پر سخت پابندیوں کے باوجود، ایرانی صدر باوقار انداز میں نیویارک پہنچے اور عالمی برادری کو انصاف، عدالت اور صلح کا پیغام دیا۔ ان کی تقریر میں اسرائیل کے غزہ میں مظالم اور ایرانی شہداء کی تصاویر نے عالمی رائے عامہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ مناظر تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے اور مختلف سیاسی حلقوں کی حمایت حاصل کی۔
ایرانی صدر کی تقریر پر ملک کے تمام سیاسی دھڑوں، چاہے وہ اصلاح پسند ہوں یا اصولگرا، نے یک زبان ہو کر مثبت ردعمل دیا اور اسے عزت و اقتدار کی نمائندگی قرار دیا۔ حتیٰ کہ سابق حکومتی عہدہ داران اور علما نے بھی ان کی بصیرت اور جرات کو سراہا۔
دوسری طرف، اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کی تقریر کے وقت کئی ممالک کے نمائندے بطور احتجاج ہال سے باہر نکل گئے۔ اس اقدام نے اسرائیل کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں تنہا اور شرمسار کر دیا۔ وہی اسرائیل اور امریکہ جو ایران کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، خود انزوا کا شکار ہوگئے۔
پزشکیان کے دورۂ نیویارک میں نہ صرف تقریر بلکہ دو طرفہ ملاقاتیں، مختلف سربراہان سے بات چیت، میڈیا انٹرویوز اور امریکی دانشوروں و ایرانی کمیونٹی سے ملاقاتیں بھی شامل تھیں، جنہوں نے ایران کے موقف کو مزید تقویت بخشی۔
یہ سفر اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ ایران کبھی بھی مذاکرات کی میز کو نہیں چھوڑتا، لیکن امریکی دباؤ اور دھمکیوں کے آگے بھی نہیں جھکتا۔ صدر ایران نے دنیا کو دکھایا کہ تہران امن اور انصاف کا داعی ہے، اور اپنی قومی عزت و خودمختاری پر ہرگز سمجھوتہ نہیں کرے گا۔
