ترجمان ایرانی وزارت خارجہ: ٹرمپ کے بیانات امریکہ کی نسل کشی میں شراکت کو چھپا نہیں سکتے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسماعیل بقائی، ترجمان وزارت خارجہ، نے سوشل میڈیا پر کہا کہ صدر امریکہ کے بیانات امریکہ کی جانب سے فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی اور دہشت گردی میں شراکت کو چھپا نہیں سکتے۔
انہوں نے ایران کے ہتھیاروں کے غیر قانونی حملے کی جانب بھی اشارہ کیا اور کہا کہ صدر امریکہ کا اس گستاخانہ اور نفرت انگیز عمل پر فخر کرنا واشنگٹن کی بین الاقوامی ذمہ داری کو مزید سنگین کر دیتا ہے۔
بقائی نے مزید کہا کہ موجودہ حالات میں امریکہ کے ڈپلومیسی کے دعوے فریب اور واضح تضاد ہیں، کیونکہ ایک طرف سفارتکاری کی بات کی جا رہی ہے اور دوسری طرف ممالک پر بمباری کی جا رہی ہے۔
