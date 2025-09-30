  1. اصلی صفحہ
تصویری خبر/لبنان میں علامہ سید علی فضل اللہ سے اہل بیت ع عالمی اسمبلی کے وفد نے ملاقات کی

30 ستمبر 2025 - 10:29
News ID: 1733149
مآخذ: ابنا
حجت الاسلام والمسلمین محمد علی معینین اہل بیت ع عالمی اسمبلی کے بین الاقوامی امور کے سربراہ اور ان کے ہمراہ وفد نے  جو اس وقت لبنان کے دورے پر ہیں، نے بیروت شہر میں ملک کے معروف علماء میں سے ایک علامہ سید علی فضل اللہ سے ملاقات کی۔

