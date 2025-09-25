https://ur.abna24.com/xjK3N25 ستمبر 2025 - 12:32 News ID 1731208 نیوز سروس ویڈیوز اصلی صفحہ نیوز سروس ویڈیوز ویڈیو | پزشکیان نے 12 روزہ جنگ میں اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہونے والو بچوں کی تصویریں دکھائیں 25 ستمبر 2025 - 12:32 News ID: 1731208 لیبلز ایران پر 12 روزہ صہیونی جارحیت صدر پزشکیان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی صہیونی حملے میں شہید ایرانی بچے متعلقہ خبریں۔ ایران پر حملہ ڈپلومیسی اور امن کے ساتھ بڑی خیانت تھی اسنیپ بیک میکانزم فعال ہونے کی صورت میں، مذاکرات بے معنی ہو جائیں گے، صدر پزشکیان ایرانی صدر کا پاک سعودیہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم ایران دباؤ اور دھونس دھمکیوں میں مذاکرات نہیں کرتا، صدر پزشکیان ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی نیویارک روانگی سے قبل رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات مسعود پزشکیان نیویارک روانہ ہو گئے، ایرانی قوم کی آواز دنیا تک پہنچائیں گے نیویارک جانے سے قبل، صدر پزشکیان کی رہبر انقلاب سے ملاقات ایرانی قوم اور مسلح افواج قطر کے ساتھ کھڑی ہیں / قطر پر جارحیت امریکی "ہری بتی" کے بغیر نہیں ہوئی، جنرل موسوی ایران عوام اور ایرانی فوج قطر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں : جنرل موسوی صدر جمہوریہ پزشکیان کا دورہ پاکستان / دورے کے پہلے دن کی سرگرمیاں + ویڈیوز و تصاویر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لئے ایک شرط ہے اور وہ گفتگو کے عمل پر اعتماد ہے، صدر پزشکیان
