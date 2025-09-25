  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. ویڈیوز

ویڈیو | پزشکیان نے 12 روزہ جنگ میں اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہونے والو بچوں کی تصویریں دکھائیں

25 ستمبر 2025 - 12:32
News ID: 1731208
ویڈیو | پزشکیان نے 12 روزہ جنگ میں اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہونے والو بچوں کی تصویریں دکھائیں

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha