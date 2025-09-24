 ایران کے رہبر کا موقف 'بہادرانہ' اور 'حقیقت پسندانہ' ہے، غیر ملکی صارفین

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || سوشل میڈیا میں سرگرم صارفین ایران کے پرامن ایٹمی توانائی کے حق پر زور دیتے ہوئے لکھا: "یورینیم کی افزودگی جاری رکھنے کا ایرانی فیصلہ، بیرونی جبر کے خلاف قومی خودمختاری کا بہادرانہ دفاع ہے۔"
امام خامنہ ای (حفظہ اللہ) نے کل رات (منگل اور بدھ کی درمیانی شب) افزودگی جاری رکھنے کی ضرورت کے حوالے سے فرمایا: "ہم نے جوہری معاملے میں دباؤ کے آگے سر نہیں جھکایا ہے اور نہ جھکائیں گے۔"
انہوں نے "امریکہ کے ساتھ ایٹمی معاملے اور دیگر مسائل پر مذاکرات" کو "سراسر تعطل (یا بند گلی)" قرار دیا۔
کچھ صارفین نے امریکہ پر "عہد شکنی" اور "جھوٹ بولنے" کا الزام لگاتے ہوئے زور دیا کہ "ایرانی اس ملک سے کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں جس نے مذاکرات کے دوران انہیں مارنے اور ان کے ملک پر بمباری کی کوشش کی ہے؟"
سائبر اسپیس کے صارفین نے دشمن کے مقابلے میں ایران کے طاقتور اور مضبوط ہونے کی ضرورت پر رہبر انقلاب اسلامی کی تاکید کا حوالہ دیتے ہوئے زور دیا کہ ایران اور اس کے رہبر رہبر دنیا کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آج کی دنیا میں آزاد رہنے کے لئے "ہمیں مضبوط ہونا چاہئے۔"
ذیل میں کچھ صارفین کا رد عمل دیکھئے:
• ایران کا یورینیم افزودگی جاری رکھنے کا فیصلہ بیرونی جبر کے مقابلے میں قومی خودمختاری کا بہادرانہ دفاع ہے۔
• آفرین ہے ان پر (بہت اچھا کہا ہے انھوں نے) میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چند سال پہلے تک یہ بات کہہ دوں گا، لیکن اب میں "امریکہ-اسرائیل" سے کہیں زیادہ جوہری میزائلوں سے لیس ایران پر امریکہ-اسرائیل سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔
• ایران اور آیت اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں: اس دنیا میں آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا، ورنہ آپ آزادی سے محروم ہونگے۔
• وہ [رہبر انقلاب] سچ کہہ رہے ہیں، وہ (مغربی)، مذاکرات کے دوران، جاسوسی کرتے ہیں۔
• [رہبر انقلاب کی بات] اچھی بات ہے، اپنا اور اپنے خطے کا دفاع کریں۔ دوہرے معیار اور مسلمانوں کو انسانی رُتبے سے گِرانے کے عمل کو بس اب بند ہونا چاہئے، ہم سب اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے (حق خودارادیت)، امن اور خوشحالی کے مستحق ہیں۔
• یا تو تمام ممالک ایٹمی ہتھیار ترک کریں گے، یا پھر ہر ملک کی اپنی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ جوہری ہتھیار رکھے یا نہ رکھے۔ ایران اپنے حقوق کے دائرے میں کام کر رہا ہے۔
• ایسے شخص سے کیسے مذاکره کیا جا سکتا ہے جو آپ کو مارنے یا بمباری کا نشانہ بنانے کے کوشاں ہے اور ساتھ ہی مذاکرات بھی کرتا ہے؟
• جب تک تسدیدی صلاحیت (Deterrence) موجود نہیں ہوگی، ایران حملوں سے محفوظ نہیں رہے گا۔۔ پابندیاں برقرار رہیں گی، لیکن جب تہران میں تسدیدی قوت ہوگی، تو کوئی بھی حملہ کرنے کی جرأت نہیں کر سکے گا۔ یہ تسدید پورے مشرق وسطیٰ کو 'یورپ / امریکہ (اسرائیل) / نیٹو' سے محفوظ رکھے گی۔
• اگر ایران کل امریکہ پر حملہ کرے، تو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ آخرکار کوئی تو ہو جو ٹرمپ کو اپنی جگہ بٹھا دے اور امریکہ کو [شاید اسرائیل سے :)] آزاد کرا دے۔
• ایران، دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک کی طرح جوہری اہداف کے حصول میں حق بجانب ہے۔
• اگر ایران کے پاس اب ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں، تو اس کی وجہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی وہ بکواسات نہیں ہیں، بلکہ یہ اس لئے ہے کہ ایران ان [ہتھیاروں] کو شیطانی سمجھتا ہے۔ اور صرف امریکہ جیسا ایک شیطانی ملک ہی ہے جس نے ایک آزاد ملک ــ یعنی جاپان ــ کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال کیے ہیں۔
• یہ صحیح فیصلہ ہے۔ کبھی بھی نوآبادیاتی طاقتوں سے مذاکرات نہ کریں۔ وہ صرف آپ سے اطاعت گزآری چاہتے ہیں تاکہ آپ انہیں اپنے قدرتی وسائل لوٹنے کی اجازت دیں۔
• یہ اچھی خبر ہے۔ امریکہ اپنے معاملات سنبھالے۔
• کسی کو امریکہ سے مذاکرات نہیں کرنے چاہئیں، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں۔
• امریکہ نے بار بار ثابت کیا ہے کہ وہ حقیقی مذاکرات سے زیادہ سیاسی قتل و غارت میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ ایک مضبوط یہودی خصوصیت ہے۔
• (رہبر معظم) دنیا بھر کے حقیقی رہنماؤں میں سے صرف ایک۔
• کامیاب رہیے
• آپ نے اچھا فیصلہ کیا۔
• بہت اچھے، ایران،
آگے بڑھیے
