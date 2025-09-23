رہبر معظم انقلاب اسلامی : سید حسن نصراللہ امت اسلام کے لیے عظیم اثاثہ تھے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی امام خامنہ ای نے ایرانی قوم سے خطاب میں شہید مجاہد سید حسن نصراللہ کی شخصیت پر روشنی ڈالی اور کہا: "ضروری سمجھتا ہوں کہ ان دنوں، شہید سید حسن نصراللہ کی شہادت کی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جائے۔ سید حسن نصراللہ اسلام کی دنیا کے لیے ایک عظیم اثاثہ تھے، نہ صرف شیعہ کے لیے، نہ صرف لبنان کے لیے، بلکہ پوری امت اسلام کے لیے۔ یہ اثاثہ ضائع نہیں ہوا، یہ باقی ہے۔ وہ چلے گئے، مگر جو دولت انہوں نے پیدا کی، وہ قائم ہے۔"
رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی امام خامنہ ای نے مزید کہا: "حزب اللہ لبنان کی کہانی ایک مسلسل اور جاری داستان ہے۔ حزب اللہ کو کم نہ سمجھا جائے اور اس عظیم اثاثے کو نظرانداز نہ کیا جائے۔ یہ لبنان کے لیے اور لبنان کے علاوہ بھی ایک قیمتی اثاثہ ہے۔"
انہوں نے حزب اللہ کی جدوجہد اور کردار کو عالمی سطح پر اسلامی مزاحمتی تحریک کے اہم ستون کے طور پر پیش کیا اور کہا کہ اس کی خدمات کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔
