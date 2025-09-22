  1. اصلی صفحہ
اسرائیلی وزیر ایتمار بن‌گویر: اگر وزیرِاعظم ہوتا تو محمود عباس کو فوراً گرفتار کرتا

22 ستمبر 2025 - 16:15
اسرائیل کے وزیرِ برائے داخلی سلامتی ایتمار بن‌گویر نے کہا ہے کہ اگر وہ وزیرِاعظم ہوتے تو فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کو فوراً گرفتار کرنے کا حکم دیتے۔ یہ بیان برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال کی جانب سے فلسطین کو تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد سامنے آیا۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسرائیلی وزیر ایتمار بن‌گویر نے اتوار کی شب اسرائیلی چینل "اسرائیل 24" کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت فلسطینی اتھارٹی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی، جب کہ وہ اپنے طور پر ہر اقدام کرتی ہے۔

انتہا پسند دائیں بازو کی جماعت "یہودی طاقت" کے رہنما بن‌گویر نے کہا: "اگر میں وزیرِاعظم ہوتا تو محمود عباس کو ابھی گرفتار کرنے کا حکم دیتا کیونکہ ہماری نظر میں وہ اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی دہشت گردی میں ملوث ہے۔"

یہ بیان ان ممالک کے حالیہ فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے جنہوں نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا ہے۔ اسرائیلی حکام دعویٰ کرتے ہیں کہ فلسطینی اتھارٹی کی عالمی اداروں جیسے عالمی عدالتِ انصاف، عالمی فوجداری عدالت اور اقوام متحدہ میں کی جانے والی سفارتی سرگرمیاں ’’بین الاقوامی دہشت گردی‘‘ کے زمرے میں آتی ہیں۔

