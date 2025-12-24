فرانس، برطانیہ اور امریکا عملی طور پر اعتماد بحال کریں، ایران زبردستی اور دھمکی قبول نہیں کرے گا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں اسلا می جمہوریہ ایران کے سفیر نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ فرانس، برطانیہ اور امریکا اپنی پالیسیوں کی اصلاح کریں اور اعتماد سازی کے لئے معتبر،عملی اور قابل اطمینان اقدامات انجام دیں۔
اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے کہا ہے کہ ایران اصولی سفارتکاری اور حقیقی مذاکرات کا پابند ہے لیکن سیاسی دباؤ، دھمکی اور زور زبردستی ہرگز قبول نہیں کرے گا
انھوں نے کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پر امن ہے لیکن ایسی ضمانتیں جن کو پرکھا جاسکے، صرف اس وقت دی جائیں گی جب یورینیئم کی افزودگی سمیت این پی ٹی کے تحت ایران کے سبھی حقوق تسلیم کئے جائيں، سبھی پابندیاں ختم کی جائيں ایرانی معیشت معمول پر آنے کے راستے کھولے جائيں اور بین الاقوامی تجارت کے نظام اس کو شامل کیا جائے۔
انھوں نے کہا کہ اگر فرانس اور برطانیہ اپنے عہد کے مطابق سفارتکاری میں سچے ہیں تو امریکا کو سفارت کاری کا راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دلائيں
ایرانی مندوب نے کہا کہ اگر اس کے برعکس زیرو انرچمنٹ کے مطالبے کی واشنگٹن کی ناکام پالیسی جاری رکھتے ہیں اور این پی ٹی معاہدے کے تحت ایران کے مسلمہ حقوق کا انکار کرتے ہیں تو عملی طور پر سفارتکار کی نابود ہوجائے گی۔
