عربوں کے پیٹرو ڈالرز نے ٹرمپ کے یہودی داماد کو سلطان بنا دیا

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || جیرڈ کوشنر، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور پہلے دور صدارت میں ان کے سینئر مشیر، ہیں۔ انھوں نے تیل کی دولت سے مالامال خلیجی ممالک (سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر) کے ساتھ گہرے تعلقات کے ذریعے اپنے مالی صلاحیتوں میں اضافہ کیا۔ ان ممالک نے کوشنر کی سرمایہ کار کمپنی (Affinity Partners) میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی، اور یوں 2023ء میں ان کی دولت میں 60% اضافہ ہؤا اور وہ ارب پتیوں کے کلب میں شامل ہو گئے۔
اہم نکات:
1۔ کوشنر کی کمپنی میں خلیجی ممالک کی سرمایہ کاری:
- سعودی عرب: 2 ارب ڈالر
- قطر: 1.5 ارب ڈالر
- متحدہ عرب امارات: 1.5 ارب ڈالر
ان سرمایہ کاریوں نے کوشنر کی کمپنی کی قدر کو 4.8 ارب ڈالر تک پہنچایا۔
2۔ اسرائیلی کمپنیوں میں سرمایہ کاری:
کوشنر نے خلیجی ممالک کے پیسے سے 'فینکس' اور 'شلومو گروپ' جیسی اسرائیلی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی۔ یہ کمپنیاں مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں غیر قانونی آبادکاریوں کی تعمیر میں ملوث ہیں۔
3۔ سیاسی اور اقتصادی تعلقات:
کوشنر نے ٹرمپ کے پہلے دور میں سفارتی کردار کے ذریعے خلیجی رہنماؤں کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کئے، جو بعد میں ان کے ذاتی مالی مفادات میں تبدیل ہو گئے۔ ان تعلقات نے معاہدہ ابراہیم (2020) جیسے معاہدوں کو بھی توسیع دی۔
4۔ تنازعات:
فلسطینی حقوق کی تنظیم الحق نے خلیجی ممالک کی سرمایہ کاری کو "صہیونی ریاست میں سرمایہ کاری" قرار دیا ہے، جبکہ کوشنر کے ـ بطور امریکی سرکاری اہلکار ـ اسرائیلی منصوبوں میں حصہ لینا بین الاقوامی قانون کے خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے۔
اثرات:
کوشنر کی کہانی سیاسی طاقت اور اقتصادی مفادات کے گٹھ جوڑ کی عکاس ہے، جہاں خلیجی ممالک نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لئے اپنی تیل کی دولت کو استعمال کیا، جبکہ کوشنر نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی مالی سلطنت کی بنیاد رکھی۔
مختصر وضاحت:
فوربس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے داماد اور سابق سینئر ایڈوائزر جیرڈ کوشنر کی دولت 1 ارب ڈالر سے تجاوز کرگئی، اور یوں وہ باضابطہ طور پر ارب پتیوں کے کلب میں شامل ہو گئے ہیں۔ کوشنر کی دولت کچھ عرصہ قبل تک صرف 900 ملین ڈالر تھی۔ فوربس کے مطابق کوشنر اپنے بھائی جاش سے ملتے ہیں، جن کی مالیت 5.2 بلین ڈالر ہے، اور ٹرمپ، جن کی مالیت 7.3 بلین ڈالر ہے۔
ایک آرتھوڈوکس یہودی تاجر، کوشنر نے پہلے خود کو ایک سیاسی اداکار کے طور پر متعارف کرایا، بڑے پیمانے پر ٹرمپ کے ساتھ اپنے خاندانی تعلقات اور ان کے مشیر (2017-2021) بن کر، اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لئے تیزی سے سیاست میں آنے سے پہلے اور اب، 44 سال کی عمر میں، ارب پتیوں کے کلب میں شامل ہو گئے ہیں۔
کوشنر کی دولت میں اچانک اضافہ خلیجی حکمرانوں کے پیٹرو ڈالرز اور ان کی سرمایہ کاری اور ان کی حمایت کے بدولت معرض وجود میں آئی ہے۔
خلیج فارس کے حکمرانوں کے قریب ہونے کے اپنے عمل میں، وہ غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لئے عرب پیٹرو ڈالرز کا استحصال کرنے کے لئے اپنی معاشی ذہانت پر زیادہ انحصار کرتا ہے، اور اس نے اپنی کمپنی، Affinity Partners، کو ملازمتیں تلاش کرنے والی کمپنی دنیا کی اقتصادی منڈیوں میں ایک قابل اعتماد برانڈ میں تبدیل کر دیا ہے۔
