لاریجانی: ایران و عراق کے تعاون کو مزید عملی شکل دینے کی ضرورت ہے

6 ستمبر 2025 - 16:21
News ID: 1724128
ایران کی اعلیٰ سلامتی کونسل کے سیکریٹری اور رہبر انقلاب کے مشیر علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ایران و عراق کے تعلقات دوستانہ اور اسٹریٹجک ہیں، تاہم موجودہ حالات میں ان تعاون کو زیادہ عملی بنانا ہوگا۔

تہران (ابنا) — ایران کی اعلیٰ سلامتی کونسل کے سیکریٹری اور رہبر معظم انقلاب کے مشیر علی لاریجانی نے عراقی سیاسی و مذہبی رہنما سید عمار حکیم سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتِ حال اور باہمی تعلقات پر تبادلۂ خیال کیا۔

سید عمار حکیم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی حالیہ جنگ نے ایران کی علاقائی طاقت میں مزید اضافہ کیا ہے۔ ان کے مطابق صیہونی حکومت کی جارحیت نے اس حقیقت کو آشکار کر دیا ہے کہ "اسرائیل خطے کے لیے مہلک خطرہ ہے " اور اب پورا خطہ اس کے رویّے کے خلاف حساس ہو چکا ہے۔

علی لاریجانی نے عراق کو ایک دوست،  اور مضبوط ملک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران و عراق کے تعلقات اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ آج کے حالات میں دونوں ممالک کو اپنے تعاون کو زیادہ عینی اور عملی بنانا چاہیے تاکہ خطے میں مشترکہ مفادات کا تحفظ ہو سکے۔

