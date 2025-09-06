ایران، چین اور روس کی قربتوں سے یورپی یونین بھی خوف زدہ

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کایا کالاس (Kaya Callas) نے بدھ کے روز دعویٰ کیا کہ چین، روس، ایران اور شمالی کوریا کے اعلیٰ عہدیدار ایک "آمرانہ اتحاد" کی نمائندگی کرتے ہیں جو "اصولوں پر مبنی" بین الاقوامی نظم و ضبط" کو چیلنج کرتا ہے۔
ان چاروں ممالک کے عہدیدار بدھ کے روز بیجنگ میں فوجی پریڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ موجود تھے۔ یہی بات مغربی ممالک میں غم و غصے کا باعث بنی ہے۔
کایا کالاس نے مزید کہا کہ "ایسے حال میں کہ مغربی رہنما سفارتی میدان میں اکٹھے ہو رہے ہیں، 'ایک آمرانہ اتحاد' 'عالمی نظم' کو تبدیل کرنے کے لئے تیزی سے راستے تلاش کر رہا ہے۔"
واضح رہے کہ چین کے شہر تیانجین میں شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) کے سربراہی اجلاس کا انعقاد حالیہ دنوں میں میڈیا اور تجزیہ کاروں میں широк طور پر زیرِ بحث رہا۔ یہ اجلاس تہران، نئی دہلی اور ماسکو کی شرکت سے 31 اگست سے 1 ستمبر 2025 تک جاری رہا۔
نئی دہلی اور واشنگٹن کے درمیان بڑھتے ہوئے سیاسی تناؤ کے عین وقت پ، ایران، روس اور ہندوستان کے اعلیٰ عہدیداران اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اُن کی چین میں موجودگی، نے مغرب کو مشرقی اتحاد کے بارے میں فکر مند کر رکھا ہے۔
یورپی یونین کے خارجہ امور کی سربراہ نے چین، ایران، روس اور شمالی کوریا کے عہدیداران کی بیجنگ میں منعقدہ فوجی پریڈ میں یکجا شرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زور دیا کہ "یہ محض مغرب مخالف مظاہرہ نہیں، بلکہ 'ضوابط پر مبنی!' بین الاقوامی نظام کے لئے براہ راست چیلنج ہے۔"
اس سے قبل مختلف تجزیہ کاروں نے بھی واضح کیا تھا کہ عالمی نظم اب کسی ایک ملک کے کے ہاتھوں متعین نہیں ہوتی، اور دنیا اب چین اور روس جیسے ممالک کی موجودگی میں ایک کثیر القطبی دنیا میں بن چکی ہے۔ ماہرین نے زور دیا تھا کہ بیجنگ دنیا میں ایک نئی عالمی نظم قائم کر رہا ہے۔
بہت سے ماہرین نے ہندوستان پر امریکی محصولاتی پابندیوں کو نئی دہلی کے بیجنگ کے قریب آنے کی ایک اہم وجہ قرار دیا ہے۔ درحقیقت، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دیرینہ اتحادی ہندوستان پر دباؤ ڈال کر، اپنے روایتی حریف چین کے لئے نئی دہلی کے ساتھ تعاون کا میدان ہموار کر دیا ہے؛ جس پر ٹرمپ کو ندامت کے سوا کچھ نہیں ملا ہے:
تبصرہ:
جتنی نظری پیشقدمی، اتنی ہی عملی پسپائی
حقیقت یہ ہے کہ امریکہ بے بسی کی انتہاؤں پر ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ میدان عمل میں ناکامی ہوجاتے ہیں تو نظری (Theoretical) طور پر آگے بڑھتا ہے اور دنیا کو ڈرانے کے لئے تھیوری کی حد تک جارحانہ انداز اپناتے ہیں اور دنیا کی پہلی طاقت والی پرانی اداکاریوں پر اتر آتے ہیں؛ گوکہ اداکاری ٹرمپ کے دوسرے دور کے خاتمے سے پہلے یا اس کے بعد، ختم ہو ہی جائے گی، اور ان کے بعد تو بہت مشکل سے چلے گی۔ یہ بھی ایک خیال ہے کہ امریکہ نے ٹرمپ کے اس دور صدارت میں تھیوری میں (اور کاغذ پر) میں جتنی پیشقدمی کی ہے، ٹرمپ کے بعد عملی میدان میں اسے اتنی ہی پسپائی اختیار کرنا پڑے گی۔
کہا جاتا ہے کہ عملی ناکامیوں کے بعد نظری طور پر 'تیوْری چَڑھانا' اور ڈرامہ بازی کا سہارا لینا" درحقیقت طاقت کے زوال کی ایک کلاسیکی علامت ہے:
1۔ یہ امریکی پالیسی میں تبدیلی نہیں ہے
ٹرمپ کا "محکمہ دفاع" کا نام تبدیل کرکے "محکمہ جنگ" رکھنا، ایک علامتی اقدام (Symbolic Gesture) ہے، جس کا مقصد 'جارحانہ قومی سلامتی' کا اشارہ دینا ہے۔ تاہم، امریکی خارجہ پالیسی نیز قانون سازی کا ڈھانچہ نیز اس کا صنعتی انفراسٹرکچر کو عام طور پر صدر کے انتہائی اقدامات کو محدود کرنا پڑتا ہے۔ ٹرمپ کے بعد آنے والی انتظامیہ اس نام کو دوبارہ تبدیل کر سکتی ہے، اور یہ بہرحال فی الحال محض ایک ظاہری تبدیلی نظر آتی ہے۔
2۔ بین الاقوامی ردعمل اور طاقت کا توازن
امریکہ کے جارحانہ انداز کے باوجود، حقیقی طاقت کا مرکز تیزی سے مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے (جیسے SCO، BRICS، چین کی معاشی بالادستی)۔ ٹرمپ کی "America First" جیسی پالیسیوں نے درحقیقت ـ پہلے ہی ـ امریکہ کے روایتی اتحادیوں (حتی کہ NATO) میں عدم اعتماد پیدا کر دیا ہے، جس سے اس کی عالمی قیادت والی تصویر مزید پھیکی پڑ گئی ہے۔
3۔ داخلی دباؤ اور امریکہ کی محدود طاقت
امریکہ اس وقت سخت سخت (سماجی، معاشی اور سیاسی) داخلی تقسیم کا شکار ہے۔ اس کے باوجود ٹرمپ کی انتہائی پالیسیاں ـ کم از کم ریپبلکن پارٹی کے اندر ـ مقبول ہو سکتی ہیں، لیکن بیرونی دنیا میں وہ امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ طویل مدت میں، ایک تقسیم شدہ اور غیر مستحکم امریکہ بین الاقوامی سطح پر اپنا اثر و رسوخ برقرار نہیں رکھ سکے گا اور یہ طویل مدت بھی بظاہر زیادہ طویل نہیں ہے بلکہ شاید صرف 2027 کے اواخر یا 2028 کے اوائل تک ہی چل سکے، جب ٹرمپ اپنا عہدہ وائٹ ہاؤس کے نئے کرایہ دار کے سپرد کریں گے۔
4۔ کاغذی تھیوریوں کا انجام
تجزیہ کاروں کی یہ بات بالکل درست لگتی ہے کہ "نظری طور پر جارحانہ انداز" اور "بے جا اداکاری اور ڈرامہ بازی" حقیقی طاقت کی متبادل نہیں ہے۔ ٹرمپ کا دورِ حکومت عارضی طور پر امریکہ کی جارحانہ تصویر تو پیش کر سکتا ہے، لیکن یہ ملکی انفراسٹرکچر کی کمزوری، بڑھتے ہوئے قرضے، سماجی عدم مساوات، مشرقی اتحادوں کے پھیلاؤ جیسے بنیادی مسائل ـ اور ملکی صلاحیتوں سے جوڑ نہیں کھاتا اور اس ملک کے ان مسائل کو حل نہیں کرتا۔ لہٰذا، ٹرمپ کے بعد امریکہ کو خارجہ پالیسیوں میں نیز داخلی طور پر پسپائی اختیار کرنا پڑے گی، اور اس پسپائی کا سلسلہ بہت دیر تک جاری رہے گا، یہاں تک کہ امریکہ 'معمول کا ملک' بن جائے، یا سابق سوویت روس کے انجام سے دوچار ہوجائے۔
"جتنی نظری پیشقدمی، اتنی ہی عملی پسپائی" یہ وہ چیز ہے جس کی توقع کی جا سکتی ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
110
آپ کا تبصرہ