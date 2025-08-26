بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، تقریباً دو سال تک غزہ میں جنگ جاری رکھنے کے بعد، اسرائیل نہ صرف گہرے داخلی تنازعات اور معاشی مشکلات کا شکار ہے، بلکہ اسے بین الاقوامی سطح پر بھی شدید تنقید اور تنہائی کا سامنا ہے۔ عالمی برادری میں اسرائیل کی ساکھ شدید متاثر ہوئی ہے، اور داخلی طور اسرائیلی آبادکاروں کو معیشت، سیاست اور سماجی ہم آہنگی کے بحرانوں کا سامنا ہے۔
بین الاقوامی دباؤ اور پہچان میں کمی
فرانس، کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا سمیت 100 سے زیادہ ممالک نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے، جو اسرائیل کے غزہ میں رویے پر واضح انتباہ ہے۔ اگرچہ یہ اقدام زیادہ تر زبانی کلامی ہے، لیکن یہ عالمی عوامی دباؤ کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسرائیلی تنظیموں تک نے غزہ میں ہونے والے واقعات کو "نسل کشی" قرار دیا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں اسرائیل کی مقبولیت میں 40% تک کمی آئی ہے، اور دو تہائی امریکی غزہ کی جنگ کے مخالف ہیں۔
داخلی سیاسی اور سماجی تقسیم
اسرائیلی معاشرے میں گہرے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ 74% اسرائیلی جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے حامی ہیں، لیکن وزیر اعظم نیتن یاہو جنگ جاری رکھنے پر بضد ہے۔ نیتن یاہو کی دائیں بازو کی حکومت کو شدید مخالفت کا سامنا ہے، اور عدالتی نظام کی آزادی کو خطرہ لاحق ہے۔ مذہبی اور سیکولر گروہوں کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، اور معاشی مشکلات نے صورتحال کو مزید ابتر کر دیا ہے۔ رہائش اور بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے نے عوام میں بے چینی پھیلا دی ہے۔
فوج میں عدم اطمینان
فوج، جو اسرائیل کی سلامتی کا بنیادی ستون سمجھی جاتی ہے، اب داخلی تقسیم کا شکار ہے۔ کچھ فوجی اہلکار حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، جو ریاست کی سلامتی کے لئے خطرناک ہے۔
عالمی ردعمل اور امریکی موقف
امریکی سیاست دانوں میں بھی اسرائیل کے حوالے سے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ اگرچہ کچھ نمایاں حامی ہیں، لیکن دوسرے غزہ میں انسانی بحران پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ صدر ٹرمپ کو بھی رائے عامہ کی ناراضگی کے خوف سے، نیتن یاہو کی جنگی حکمت عملی پر تنقید کرنا پڑی ہے۔
انسانی بحران اور عالمی تاثر
غزہ میں انسانی صورت حال تشویشناک ہے۔ ہسپتالوں پر حملے، خوراک اور ادویات کی قلت ہے، اور بین الاقوامی اداروں کی طرف سے بچوں کو جان بوجھ کر منظم انداز سے نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اسرائیل کے محاصرے کے باعث امدادی ادارے کام نہیں کر پا رہے ہیں۔
نتیجہ
اسرائیل داخلی اور بیرونی دونوں طرح کے دباؤ کا شکار ہے۔ اگرچہ نیتن یاہو جنگ جاری رکھنے پر تلا ہؤا ہے، لیکن عوامی مزاحمت اور بین الاقوامی تنقید میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی عالمی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور ملک کے اندر بحران گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔
اطلاعات کے مطابق، اسرائیلی دنیا کے مختلف ممالک میں شدید نفرت کا سامنا ہے؛ جبکہ صہیونی ریاست کے مظالم کی بنا پر، اس ریاست کا پرانا بیانیہ ناکام ہو چکا ہے اور کوئی بھی اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ اس پر "یہودی دشمنی" کا الزام لگے گا۔
