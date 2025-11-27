  1. اصلی صفحہ
وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر فیکٹری ناکے پر دھرنا دیدیا

27 نومبر 2025 - 16:26
News ID: 1754875
وزیرِ اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے راولپنڈی میں اڈیالہ روڈ پر دیگر رہنماؤں کے ہمراہ دھرنا دے دیا۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق عمران خان سے ملاقات نہ کروانے پر وزیر اعلیٰ کے پی نے دھرنا دے دیا ہے۔ اس موقع پر راولپنڈی کے گورکھپور ناکے پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔

پولیس نے سہیل آفریدی کو جیل کی طرف جانے سے روک دیا۔

وزیرِ اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ جب تک بانی سے ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی، ہم بیٹھے رہیں گے۔

ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بانیٔ پی ٹی آئی سے ملاقات کریں اوران کی صحت سےمتعلق دریافت کریں۔

دوسری جانب اڈیالہ جیل میں بانیٔ پی ٹی آئی سے ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، آج وزیرِ اعلیٰ کے پی سمیت کسی رہنما کو ان سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔

اس موقع پر وزیرِاعلی کے پی سہیل آفریدی کے ہمراہ صوبائی وزیر شفیع جان، رکنِ قومی اسمبلی شاہد خٹک ، صوبائی وزیر مینا خان، شوکت یوسفزئی، امیر اللّٰہ مروت، شفقت عباس بھی موجود تھے۔

