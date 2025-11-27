وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر فیکٹری ناکے پر دھرنا دیدیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق عمران خان سے ملاقات نہ کروانے پر وزیر اعلیٰ کے پی نے دھرنا دے دیا ہے۔ اس موقع پر راولپنڈی کے گورکھپور ناکے پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔
پولیس نے سہیل آفریدی کو جیل کی طرف جانے سے روک دیا۔
وزیرِ اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ جب تک بانی سے ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی، ہم بیٹھے رہیں گے۔
ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بانیٔ پی ٹی آئی سے ملاقات کریں اوران کی صحت سےمتعلق دریافت کریں۔
دوسری جانب اڈیالہ جیل میں بانیٔ پی ٹی آئی سے ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، آج وزیرِ اعلیٰ کے پی سمیت کسی رہنما کو ان سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔
اس موقع پر وزیرِاعلی کے پی سہیل آفریدی کے ہمراہ صوبائی وزیر شفیع جان، رکنِ قومی اسمبلی شاہد خٹک ، صوبائی وزیر مینا خان، شوکت یوسفزئی، امیر اللّٰہ مروت، شفقت عباس بھی موجود تھے۔
