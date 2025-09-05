واشنگٹن: ٹرمپ کو بیک وقت عالمی اور داخلی محاذ پر چیلنج و مسائل کا سامنا

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || امریکی صدر کو عالمی محاذ پر شنگھائی تعاون سمٹ کے اثرات ، یوکرین کی جنگ، غزہ کی المناک صورتحال اور اپنی ٹیرف پالیسی کے باعث درپیش چیلنجوں کے ساتھ ساتھ داخلی محاذ پرافراط زر، شدید مہنگائی، امیگریشن پالیسی نیز بڑے شہروں میں نیشنل گارڈز کی تعیناتی کے منفی اثرات کا بھی سامنا ہے۔
یہ صورت حال جواگلے سال امریکی کانگریس کے مڈٹرم انتخابات میں ٹرمپ کے لئے ناموافق صورتحال کا باعث بن سکتی ہے جبکہ امریکی کانگریس میں معمولی اکثریت کی حامل حکمران ری پبلکن پارٹی کے اراکین بھی صدر ٹرمپ کے کئی اقدامات سے پریشان اور تشویش میں مبتلا نظر آ رہے ہیں۔
اس کی تازہ مثال امریکی وزیر صحت رابرٹ کینیڈی جونیئر کی امریکی سینیٹ کی فنانس کمیٹی کے سامنے سماعت کے دوران تین امریکی ری پبلکن سینیٹروں کی وزیر صحت کے خلاف سخت تنقید اور مستعفی ہونے کا مطالبہ تھا۔
عالمی شہرت یافتہ کینیڈی خاندان کے رکن رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر، جنہوں نے اپنی ڈیموکریٹک پارٹی کو چھوڑ کر صدر ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا تھا، کو صدر ٹرمپ نے اپنی کابینہ میں وزیرِ صحت مقرر کیا ہے۔
صدر ٹرمپ کو بیک وقت عالمی اور داخلی محاذ پر بھی چیلنج و مسائل کا سامنا ہے، اور یہ صورت حال درمیانی مدت کے انتخابات میں ان کے لئے ناموافق صورتحال کا باعث بن سکتی ہے۔
