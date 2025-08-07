چین-یورپ ریلوے کا نیا راستہ: ایران کے ذریعے سفر کا وقت نصف ہوگیا

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا:
کلیدی نکات
افتتاح:
چین کے شہر شیآن سے تہران کے قریب اپریں ڈرائی پورٹ تک پہلی مال بردار ٹرین کا کامیاب سفر۔
وقت اور لاگت میں بچت:
صنعتی سامان، معدنیات اور قابل تجدید توانائی کی مصنوعات کی ترسیل میں 50% کمی۔
جیو پولیٹیکل اہمیت:
یہ ریلوے چین کے "BRI" منصوبے اور ایران-چین 25 سالہ معاہدے (2021) کا اہم حصہ ہے۔
علاقائی فوائد:
ایران کو خطے کا اہم ٹرانزٹ مرکز بنانے، زمینی/بحری بندرگاہوں کو فروغ دینے، اور کاربن اخراج کم کرکے ماحولیات کا تحفظ کرنے میں میں مددگار۔
مستقبل:
یہ منصوبہ BRICS ممالک کے تحت ایران کو اقتصادی-امنیتی مرکز بنانے کی راہ ہموار کرے گا۔
کردار:
مہدی باقری (ٹرانزٹ ماہر): "یہ منصوبہ تجارت کو زیادہ مسابقتی بناتا ہے۔"
چین-ایران شراکت:
بنیادی ڈھانچے، توانائی اور تجارتی منصوبوں پر مشترکہ تعاون۔
نتیجہ:
یہ ریلوے لائن نہ صرف اقتصادی بلکہ ماحولیاتی اور استراٹیجک لحاظ سے بھی ایک "گیم چینجر" ثابت ہوگی!
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
110
آپ کا تبصرہ