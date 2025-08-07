  1. اصلی صفحہ
علاقائی تعاون؛

چین-یورپ ریلوے کا نیا راستہ: ایران کے ذریعے سفر کا وقت نصف ہوگیا

7 اگست 2025 - 22:14
News ID: 1715350
تجارتی انقلاب؛ ایران-چین نئی ریلوے لائن نے مشرقی ایشیا سے یورپ تک سامان کی ترسیل کا وقت 30 دنوں سے گھٹا کر محض 15 دن کر دیا ہے، جس سے ایران "ون بیلٹ، ون روڈ" منصوبے کا اہم ترین ٹرانزٹ ہب بن گیا ہے۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا:

کلیدی نکات

افتتاح:

چین کے شہر شیآن سے تہران کے قریب اپریں ڈرائی پورٹ تک پہلی مال بردار ٹرین کا کامیاب سفر۔

وقت اور لاگت میں بچت:

صنعتی سامان، معدنیات اور قابل تجدید توانائی کی مصنوعات کی ترسیل میں 50% کمی۔

جیو پولیٹیکل اہمیت:

یہ ریلوے چین کے "BRI" منصوبے اور ایران-چین 25 سالہ معاہدے (2021) کا اہم حصہ ہے۔

علاقائی فوائد:

ایران کو خطے کا اہم ٹرانزٹ مرکز بنانے، زمینی/بحری بندرگاہوں کو فروغ دینے، اور کاربن اخراج کم کرکے ماحولیات کا تحفظ کرنے میں میں مددگار۔

مستقبل:

یہ منصوبہ BRICS ممالک کے تحت ایران کو اقتصادی-امنیتی مرکز بنانے کی راہ ہموار کرے گا۔

کردار:

مہدی باقری (ٹرانزٹ ماہر): "یہ منصوبہ تجارت کو زیادہ مسابقتی بناتا ہے۔"

چین-ایران شراکت:

بنیادی ڈھانچے، توانائی اور تجارتی منصوبوں پر مشترکہ تعاون۔

نتیجہ:

یہ ریلوے لائن نہ صرف اقتصادی بلکہ ماحولیاتی اور استراٹیجک لحاظ سے بھی ایک "گیم چینجر" ثابت ہوگی!

