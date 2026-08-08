حزب اللہ رہنما: امریکہ خطے کی تمام جنگوں کا ذمہ دار، مزاحمت دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،حزب اللہ کی میڈیا کمیٹی کے سربراہ اور لبنانی پارلیمنٹ میں وفاداریِ مزاحمت بلاک کے رکن ابراہیم الموسوی نے کہا ہے کہ امریکہ خطے میں ہونے والی جنگوں اور تنازعات کا بنیادی ذمہ دار ہے، جبکہ اسرائیل کی مسلسل جارحیت کی بنیادی وجہ واشنگٹن کی حمایت ہے۔
الموسوی نے لبنان کی حکومت پر اسرائیلی اقدامات کے مقابلے میں خاموشی اور غیر مؤثر پالیسی اختیار کرنے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی سرزمین، خودمختاری اور شہریوں کا دفاع حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ان کے مطابق ماضی میں ریاست کی جانب سے یہ ذمہ داری پوری نہ کیے جانے کے باعث جنوبی لبنان کے عوام کو اپنے علاقوں کے دفاع کا بوجھ اٹھانا پڑا۔
انہوں نے لبنانی فوج کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ لبنان کو ایک مضبوط فوج، مناسب وسائل اور ضروری سیاسی ارادے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ملک کی حفاظت اور سرحدوں کے دفاع کی ذمہ داری مؤثر انداز میں انجام دے سکے۔
حزب اللہ رہنما نے کہا کہ مزاحمت پر دباؤ، دھمکیاں اور میڈیا مہمات اسے اپنے اصولوں اور مؤقف سے دستبردار نہیں کرا سکتیں۔ ان کے مطابق دشمن کے ساتھ محاذ آرائی صرف فوجی میدان تک محدود نہیں بلکہ رائے عامہ پر اثرانداز ہونے اور عوام کے حوصلے کو کمزور کرنے کی کوششیں بھی اس کا حصہ ہیں۔
الموسوی نے 1980 کی دہائی سے اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت، سال 2000 میں جنوبی لبنان کی آزادی اور 2006 کی جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ کشمکش کو طویل المدتی تناظر میں دیکھنا چاہیے، جبکہ انسانی صلاحیت، عزم اور حوصلہ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے بنیادی عناصر ہیں۔
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