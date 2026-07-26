سابق اسرائیلی جنرل: واشنگٹن اور تل ابیب نے ایران کی صلاحیتوں کا غلط اندازہ لگایا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسرائیلی فضائی دفاعی نظام کے سابق کمانڈر تسویکا حاییموویچ نے ایران کی فوجی صلاحیتوں اور مغربی ممالک کے اندازوں میں ہونے والی غلطیوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ حالیہ ایرانی حملوں نے سابقہ تخمینوں کو غلط ثابت کر دیا ہے۔
انہوں نے اعتراف کیا کہ تل ابیب اور واشنگٹن نے ایران کی عسکری صلاحیتوں، دفاعی نظام کو دوبارہ منظم کرنے اور تیزی سے جنگی طاقت بحال کرنے کی استعداد کے بارے میں غلط اندازے لگائے تھے۔
اسرائیلی کمانڈر نے کہا کہ اگرچہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی میزائل صلاحیت کا 92 فیصد تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن تہران نے گزشتہ دو ہفتوں کے دوران امریکی دفاعی نظاموں کو عبور کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ کے مختلف علاقوں میں موجود امریکہ کے 9 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔
حاییموویچ نے ایران کی فوجی طاقت کے تین اہم عناصر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میزائل اور ڈرون نظاموں کی بلند سطح کی تیاری، کمانڈ و کنٹرول نظام کی مؤثر کارکردگی اور حملوں کے بعد جنگی صلاحیت کی تیز بحالی ایران کی اہم طاقتیں ہیں جو بدستور موجود ہیں۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ کے حملے اور ایران کے جوابی ردعمل کے درمیان انتہائی کم وقت کا فرق اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران کا کمانڈ و کنٹرول نظام اب بھی فعال اور مؤثر ہے۔
سابق اسرائیلی جنرل نے اردن، خصوصاً عقبہ کے علاقے اور الازرق میں امریکہ و اردن کے مشترکہ فوجی اڈے کی جانب ایران کی جانب سے 60 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جو ملک کسی وسیع جنگ کے آغاز سے پہلے بھی اتنی بڑی تعداد میں میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ اپنی فوجی طاقت مغربی اندازوں سے کہیں زیادہ تیزی سے بحال کر سکتا ہے۔
انہوں نے ماضی کی اسٹریٹجک غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا: "گزشتہ تین برسوں میں ہم نے کئی بار دشمن کی طاقت اور اپنی صلاحیت بحال کرنے کی استعداد کو کم سمجھا؛ یہی غلطی ہم نے حماس اور حزب اللہ کے بارے میں کی اور اب ایران کے معاملے میں بھی اسی صورتحال کا سامنا ہے۔"
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