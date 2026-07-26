اسرائیلی فوج کا فلسطینی خواتین قیدیوں پر وحشیانہ تشدد؛ جیل الدامون میں 94 فلسطینی خواتین قید

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، فلسطینی قیدیوں کے امور سے متعلق اداروں نے اتوار کو جاری بیان میں بتایا کہ اسرائیلی قابض فورسز نے جمعہ کی نصف شب خواتین کے سیکشن پر دھاوا بولا اور ایک کمرے میں آنسو گیس چھوڑ دی، جس سے متعدد فلسطینی خواتین قیدیوں کو دم گھٹنے کی شکایات کا سامنا کرنا پڑا۔
فلسطینی قیدیوں کے اطلاعاتی دفتر کے مطابق اسرائیلی اہلکاروں نے خواتین قیدیوں کو تقریباً ایک گھنٹے تک ہاتھ باندھ کر اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر پیٹ کے بل زمین پر لیٹے رہنے پر مجبور کیا، جس کے بعد انہیں واپس کمروں میں بھیج دیا گیا، جبکہ ان کی خراب جسمانی حالت کے باوجود انہیں کوئی طبی امداد فراہم نہیں کی گئی۔
بیان میں کہا گیا کہ یہ کارروائی تشدد، تذلیل اور بعض قیدی خواتین کو تنہائی میں رکھنے کے ساتھ انجام دی گئی۔ جیل کے مختلف حصوں میں سخت حراستی حالات، شدید گرمی اور بنیادی صفائی کی اشیا کی کمی کے باعث جلدی بیماریوں اور الرجی کے مسائل بھی پھیل رہے ہیں۔
فلسطینی قیدیوں کے اطلاعاتی دفتر اور قیدیوں و آزادگان کے امور کے ادارے کے مطابق 22 جولائی 2026 تک جیل الدامون میں 94 فلسطینی خواتین قید ہیں، جن میں دو حاملہ خواتین، دو کینسر کی مریضائیں اور دو کم عمر لڑکیاں شامل ہیں۔ ان میں سے تقریباً ایک تہائی خواتین انتظامی حراست کا سامنا کر رہی ہیں۔
قیدیوں کے اداروں نے کہا کہ خواتین قیدی خوراک کی کمی، غذائی قلت اور جیل میں نمی و ناقص ہوا کی وجہ سے جلدی بیماریوں کا شکار ہیں۔ انہوں نے کمروں میں 24 گھنٹے نگرانی کرنے والے کیمروں کی موجودگی پر بھی اعتراض کیا اور اسے نجی زندگی کی خلاف ورزی قرار دیا۔
قیدیوں کے امور کے ادارے کے وکیل نے بھی خواتین قیدیوں کے بیانات نقل کیے، جن میں تشدد، جبری منتقلی اور تذلیل آمیز تلاشیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔
حقوق انسانی کے اداروں نے قیدی خواتین کو نیند سے محروم رکھنے، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لگانے سمیت دیگر واقعات کے حوالے سے گواہیاں ریکارڈ کی ہیں اور جیل الدامون کی صورتحال کو منظم تشدد اور بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
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