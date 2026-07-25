اقوامِ متحدہ کی خصوصی نمائندہ کا فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،اقوامِ متحدہ کی فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کی خصوصی نمائندہ فرانچیسکا البانیز نے عالمی ادارے سے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطینی عوام کے تحفظ کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق، فرانچیسکا البانیز نے کہا کہ غزہ، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں انسانی حقوق کی صورتحال مسلسل تشویشناک ہے، اور اقوامِ متحدہ کو فلسطینی شہریوں کے خلاف جاری حملوں کے معاملے پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔
انہوں نے زور دیا کہ سلامتی کونسل اور اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں شہری آبادی کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کریں۔
البانیز نے خبردار کیا کہ موجودہ صورتحال صرف ایک عارضی بحران نہیں بلکہ ایک طویل المدتی رجحان کی عکاسی کرتی ہے، جس میں فلسطینی علاقوں پر بتدریج کنٹرول بڑھانے، مقامی آبادی کی جبری بے دخلی اور فلسطینی معاشرے کو کمزور کرنے جیسے اقدامات شامل ہیں۔
انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کے اصولوں کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے فوری کردار ادا کرے اور فلسطینی شہریوں کے تحفظ کو ترجیح دے۔
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