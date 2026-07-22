نیویارک میئر زہران ممدانی کا مطالبہ: امریکہ نیتن یاہو کو گرفتار کرے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، نیویارک کے میئر زہران ممدانی نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ اگر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نیویارک کا دورہ کریں تو شہر کی انتظامیہ کے پاس خود سے ان کے بین الاقوامی گرفتاری وارنٹ پر عمل درآمد کا اختیار موجود نہیں ہے۔
ممدانی کے اس بیان کے بعد ان قیاس آرائیوں کا خاتمہ ہوگیا ہے جن میں ان کے انتخابی وعدوں کا حوالہ دیا جاتا تھا کہ وہ نیتن یاہو کی نیویارک آمد کی صورت میں انہیں گرفتار کریں گے۔
نیویارک کے میئر نے اپنے سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جاری ویڈیو پیغام میں نیتن یاہو کو "جنگی مجرم" اور "فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی کے معمار" قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ نیویارک ریاست کے قوانین اور امریکی وفاقی قوانین کے تحت مقامی حکومت کے پاس عالمی فوجداری عدالت (آئی سی سی) کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ضروری اختیارات موجود نہیں ہیں۔
قانونی ماہرین کے مطابق ممدانی کو درپیش قانونی رکاوٹوں کی بنیادی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ امریکہ عالمی فوجداری عدالت کے دائرہ اختیار کو تسلیم نہیں کرتا، جبکہ امریکی قانون کے مطابق خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی معاہدوں پر عمل درآمد کے اختیارات وفاقی حکومت کے پاس ہیں۔
اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے دوروں کے دوران سربراہانِ حکومت کو حاصل سفارتی استثنیٰ بھی مقامی حکام کے لیے کارروائی میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔
ممدانی نے اپنے بیان میں معاملہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف منتقل کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ نیویارک کی انتظامیہ قانونی حدود کی وجہ سے کارروائی نہیں کر سکتی، تاہم امریکی وفاقی حکومت کے پاس اس حوالے سے مکمل اختیار موجود ہے۔
انہوں نے واشنگٹن سے مطالبہ کیا کہ وہ عالمی فوجداری عدالت کے ساتھ تعاون کرے یا رضاکارانہ طور پر گرفتاری کے وارنٹ پر عمل درآمد کرکے انسانی حقوق کے دفاع میں اپنا کردار ادا کرے۔
رپورٹ کے مطابق ممدانی کے بیان پر اسرائیلی حکام اور نیتن یاہو کے حامی حلقوں نے شدید ردعمل ظاہر کیا۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی نمائندے ڈینی ڈانون نے سوشل میڈیا پر ممدانی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان پر یہود مخالف رویے کا الزام لگایا اور کہا کہ انہیں خارجہ پالیسی کے بجائے شہری امور پر توجہ دینی چاہیے۔
ممدانی نے اپنے بیان کے اختتام پر کہا کہ نیتن یاہو کے لیے "نیویارک میں کوئی جگہ نہیں" اور فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے اپنی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔
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