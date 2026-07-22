مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں اضافہ، فلسطینیوں کی گرفتاریاں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسرائیلی فوج نے بدھ کے روز مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں وسیع پیمانے پر کارروائیاں کیں۔ ان کارروائیوں کے دوران رام اللہ، نابلس، جنین، قلقیلیہ، طوباس، بیت لحم، الخلیل اور مقبوضہ بیت المقدس کے علاقوں میں فلسطینی آبادیوں پر دھاوے بولے گئے۔
رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے متعدد گھروں کی تلاشی لی اور کئی فلسطینی شہریوں کو گرفتار کیا۔ جنین صوبے میں کم از کم چھ فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ دیگر علاقوں میں بھی اسی طرح کی کارروائیاں جاری رہیں۔
اسی دوران صہیونی آبادکاروں نے اسرائیلی فوج کی حمایت میں فلسطینیوں کے خلاف حملے کیے۔ شمالی رام اللہ کے علاقے ترمسعیا میں آبادکاروں نے فلسطینی گھروں پر فائرنگ کی اور کھیتوں و املاک کو نذر آتش کیا، جس سے مقامی آبادی میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
جنوبی نابلس میں بھی صہیونی آبادکاروں نے فلسطینی گھروں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں مقامی شہریوں کی مزاحمت اور جھڑپیں ہوئیں۔
دوسری جانب مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فوج نے بیر نبالا اور الرام علاقوں پر بھی چھاپے مارے، جہاں ایک فلسطینی شہری اور اس کی اہلیہ کو گرفتار کیا گیا۔
رپورٹ کے مطابق اسی دوران صہیونی آبادکار اسرائیلی فوج کی حفاظت میں حزما قصبے میں داخل ہوئے۔ فلسطینی ذرائع نے ان اقدامات کو مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں اور فلسطینی عوام پر دباؤ بڑھانے کی جاری پالیسی کا حصہ قرار دیا ہے۔
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