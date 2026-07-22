ایران: فرانسہ کو ایران کے حوالے سے اپنی مداخلت پسندانہ پالیسیوں کا جواب دینا ہوگا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایرانی وزارت خارجہ کے مغربی یورپ کے دوسرے شعبے کے سربراہ محمد تنہائی نے تہران میں فرانسیسی سفارت خانے کے اہلکار کو ہراساں کیے جانے سے متعلق فرانسیسی وزیر خارجہ کے دعوے کو بے بنیاد اور غلط قرار دیا ہے۔
محمد تنہائی نے بتایا کہ متعلقہ اداروں کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی سفارت خانے کے دو اہلکار اتوار 19 جولائی کی شام ایسے اجتماع میں شریک تھے، جہاں ریاستی سلامتی سے متعلق مقدمات میں مطلوب چند افراد بھی موجود تھے۔ اس دوران سیکیورٹی اہلکاروں نے مختصر وقت کے لیے ان سے پوچھ گچھ کی۔
انہوں نے کہا کہ جائے وقوعہ سے ایسی متعدد دستاویزات برآمد ہوئی ہیں جنہیں سلامتی کے خلاف سرگرمیوں سے متعلق قرار دیا گیا ہے، اور متعلقہ ادارے ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔
ایرانی وزارت خارجہ کے عہدیدار نے فرانسیسی وزیر خارجہ کے اس دعوے کی بھی تردید کی کہ ان دونوں افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کے مطابق جیسے ہی سیکیورٹی حکام کو معلوم ہوا کہ دونوں افراد فرانسیسی سفارت خانے سے وابستہ ہیں، انہیں سفارتی پولیس کے مرکز منتقل کر دیا گیا۔ بعد ازاں وزارت خارجہ سے رابطے اور فرانس کے سفیر سے بات چیت کے بعد دونوں افراد کو فرانسیسی سفارت خانے کے حوالے کر دیا گیا۔
محمد تنہائی نے مزید کہا کہ فرانس کو ایران کے حوالے سے اپنے مداخلت پسندانہ رویوں کا جواب دینا ہوگا اور ایسے بے بنیاد الزامات سے گریز کرنا چاہیے۔
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