امریکی کرنل کا ایران کے مقابلے میں واشنگٹن کی مشکلات اور ناکامیوں کا اعتراف

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،امریکی فوج کے ریٹائرڈ افسر اور خارجہ پالیسی کے تجزیہ کار کرنل ڈینیئل ڈیوس نے ایران سے متعلق امریکی حکمت عملی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے جنگ یا دباؤ کی پالیسی ایران کو جھکانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔
ایرانی میڈیا کے مطابق، کرنل ڈینیئل ڈیوس نے ایک بیان میں کہا کہ ایرانی عوام یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر موجودہ صورتحال جاری رہی تو امریکہ کو مسلسل زیادہ نقصانات اور اخراجات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران کا مؤقف یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کے جواب میں اسے ایسے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا جن سے نکلنا آسان نہیں ہوگا۔
امریکی تجزیہ کار کے مطابق، موجودہ صورتحال کا اختتام واضح نہیں ہے، تاہم ان کے خیال میں یہ راستہ دونوں فریقوں کے لیے مشکل نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرنل ڈیوس نے ماضی میں بھی امریکی فوجی پالیسیوں، جنگی حکمت عملی اور بیرونی مداخلتوں پر تنقید کی ہے اور ان کا مؤقف رہا ہے کہ طویل مدتی تنازعات امریکہ کے لیے بھاری سیاسی اور مالی اخراجات پیدا کرتے ہیں۔
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