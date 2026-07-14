یمن کی خودمختاری پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا، محاصرہ ہر صورت ختم کریں گے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے رکن محمد الفرح نے کہا ہے کہ یمن کی خودمختاری اور قومی حقوق کسی بھی صورت قابلِ سودا نہیں ہیں، اور یمنی عوام اپنے جائز حقوق واپس لے کر رہیں گے۔
محمد الفرح نے حالیہ پیش رفت پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ صنعاء کی جانب سے قومی وفد اور بیرونِ ملک پھنسے مریضوں کی پرواز کو براہِ راست صنعاء ایئرپورٹ پر اتارنے پر اصرار، یمن کے قومی حقوق کے تحفظ اور کسی بھی بیرونی دباؤ کو مسترد کرنے کی پالیسی کی عکاسی کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یمن کسی ایسے حل کو قبول نہیں کرے گا جو اس کی خودمختاری کو کمزور کرے یا ملک پر نئی شرائط مسلط کرے۔ ان کے مطابق، شہریوں اور مریضوں کی آزادانہ آمد و رفت ایک بنیادی حق ہے، جسے یمنی عوام اپنی خودمختاری کی بحالی اور محاصرے کے خاتمے کی جدوجہد کا حصہ سمجھتے ہیں۔
محمد الفرح نے سعودی عرب پر دوہرے معیار اپنانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ یمن پر سعودی عرب، امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے حملوں کو مختلف جواز فراہم کیے جاتے ہیں، جبکہ یمنی شہریوں اور مریضوں کی اپنے وطن واپسی کو خودمختاری کی خلاف ورزی قرار دیا جاتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یمن کی قیادت اور عوام محاصرے کے خاتمے اور اپنے قومی حقوق کی بحالی کے لیے پُرعزم ہیں اور اس مؤقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
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