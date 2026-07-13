سعودی عرب کا صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فضائی حملہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کے ذرائع ابلاغ، جن میں المسیرہ ٹی وی بھی شامل ہے، نے رپورٹ دی ہے کہ سعودی عرب نے آج کئی فضائی حملوں کے ذریعے صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ حملے مختلف اوقات میں کیے گئے، تاہم اب تک ہوائی اڈے کی تنصیبات کو پہنچنے والے نقصان یا کسی ممکنہ جانی نقصان کے بارے میں کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا۔
یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب اس سے قبل انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے رکن حزام الاسد نے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی حکومت اگر یمنی عوام کے خلاف، جو محاصرے کے خاتمے، اپنے جائز حقوق، آزادی، خودمختاری اور استقلال کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کوئی بھی غلط قدم اٹھاتی ہے تو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی، اور اس کے نتائج سعودی عرب کو کئی برس بلکہ ممکنہ طور پر کئی دہائیوں پیچھے دھکیل سکتے ہیں۔
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